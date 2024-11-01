Muere la influencer Emma Amit tras comerse un cangrejo venenoso

La influencer filipina Emma Amit, popularmente conocida por su contenido gastronómico, ha fallecido debido a un reto que, si bien hizo viral su perfil en los últimos días, también ha resultado mortal. La creadora de contenido de 51 años probaba todo tipo de comida y compartía las publicaciones con su comunidad, que empezó a ser exageradamente grande al asistir a una temeridad: Amit se comió un ‘cangrejo del Diablo’.