Muere la influencer Emma Amit tras comerse un cangrejo venenoso

La influencer filipina Emma Amit, popularmente conocida por su contenido gastronómico, ha fallecido debido a un reto que, si bien hizo viral su perfil en los últimos días, también ha resultado mortal. La creadora de contenido de 51 años probaba todo tipo de comida y compartía las publicaciones con su comunidad, que empezó a ser exageradamente grande al asistir a una temeridad: Amit se comió un ‘cangrejo del Diablo’.

Free_palestine #2 Free_palestine
Y la ganadora del premio Darwin del mes es para Emma amit y su "cangrejo del diablo" :troll:
yende #5 yende
#2 Con 51 años igual ya no opta para el premio Darwin!
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Todos los cangrejos son comestibles ... una vez al menos. :roll: Es como las setas.
vvega #4 vvega
Debería haber consultado el listado de cangrejos demoníacos en la guía de referencia, el Necoranomicón.
asturvulpes #8 asturvulpes
#4 En Asturias tenemos la versión autoctona "El Ñoclanomicón"
Aunque en verdad, aqui nos comemos todo bicho que respire bajo el agua. Sino quien fue el primero que tuvo c.. j de comerse un oricio o un percebe?
devilinside #7 devilinside
No le puso suficiente picante
Pacman #9 Pacman
No sabía yo que había cangrejos venenosos o_o
Guanarteme #3 Guanarteme
DEP cangrejo del diablo :troll:
Jaime131 #6 Jaime131
Murió haciendo lo que más le gustaba, el gilipollas.
a69 #10 a69
Espero que no mueran más gilipollas por hacer un reto viral de gilipollas, y al que iniciará el reto, vaya gilipollas.
