Movimiento Sumar celebra que el Gobierno rectifique sobre la subida de autónomos y pide vincular las cuotas a los ingresos reales

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado este lunes que la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, haya “rectificado” en su propuesta inicial sobre los autónomos que recogía “aumentos fuera de lugar”. “Celebramos que haya escuchado y rectificado y que vaya a hacer una propuesta que sí tenga criterios de justicia social”, ha dicho en rueda de prensa.
Tiene todo el sentido porque las cuotas están vinculadas a la pensión, existe una pensión minima luego es lógico que exista una cuota mínima.
Lo que tiene que estar vinculado a los beneficios es el impuesto sobre la renta, que por cierto, creo recordar que para unos ingresos inferiores a 14.000€ ni siquiera hay que pagar impuesto de renta.
Eso es, inspecciones a saco y que coticen por los ingresos reales
Cuando cesé de autónomo en mi anterior actividad me tuve que declarar "vulnerable" para tener derecho a una atención sanitaria "parcial"...
estamos en desventaja, ,
estoy pensando en abrir una empresa en Irlanda, o similar y hacer el doble sandwich holandés y contratarme desde una empresa extranjera a ver qué les parece