Movimiento Sumar celebra que el Gobierno rectifique sobre la subida de autónomos y pide vincular las cuotas a los ingresos reales

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado este lunes que la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, haya “rectificado” en su propuesta inicial sobre los autónomos que recogía “aumentos fuera de lugar”. “Celebramos que haya escuchado y rectificado y que vaya a hacer una propuesta que sí tenga criterios de justicia social”, ha dicho en rueda de prensa.