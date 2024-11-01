edición general
15 meneos
21 clics
Movimiento Sumar celebra que el Gobierno rectifique sobre la subida de autónomos y pide vincular las cuotas a los ingresos reales

Movimiento Sumar celebra que el Gobierno rectifique sobre la subida de autónomos y pide vincular las cuotas a los ingresos reales

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado este lunes que la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, haya “rectificado” en su propuesta inicial sobre los autónomos que recogía “aumentos fuera de lugar”. “Celebramos que haya escuchado y rectificado y que vaya a hacer una propuesta que sí tenga criterios de justicia social”, ha dicho en rueda de prensa.

| etiquetas: cuotas , autónomos , sumar , gobierno , seguridad social
12 3 0 K 72 actualidad
17 comentarios
12 3 0 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver, es que no tiene sentido que se paguen cuotas sin vincular los ingresos reales. Dicho esto muchos autónomos son unos llorones que cotizan por lo mínimo posible y luego van de pobrecitos.
6 K 78
#3 pirat
#1 Y los asalariados otros llorones paletos de capital que culpan a los autónomos de toda la corrupción y males del planeta...
4 K -33
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 ¿Eing? ¡Kasfumao!
2 K 49
#7 pirat
#4 Humo de capital no
0 K 8
powernergia #9 powernergia
#1 "A ver, es que no tiene sentido que se paguen cuotas sin vincular los ingresos reales."

Tiene todo el sentido porque las cuotas están vinculadas a la pensión, existe una pensión minima luego es lógico que exista una cuota mínima.

Lo que tiene que estar vinculado a los beneficios es el impuesto sobre la renta, que por cierto, creo recordar que para unos ingresos inferiores a 14.000€ ni siquiera hay que pagar impuesto de renta.
0 K 11
sxentinel #13 sxentinel
#9 Si esa cuota mínima es superior a los ingresos de un autónomo, tenemos un problema.
0 K 11
powernergia #14 powernergia
#13 Obviamente, si llevamos tiempo en esa situación, es el momento de abandonar la actividad y dedicarse a otra cosa.
0 K 11
sxentinel #16 sxentinel
#14 Si, pero es complicado... Cuando la empresa no funciona y cuando la empresa solo necesita un poco más de dedicación? Creo que la formula actual de dos años de tarifa plana es una buena medición en ese sentido.
1 K 22
powernergia #17 powernergia
#16 OK, yo también estoy de acuerdo con esa formula de subvencionar 2 años, pero ese es otro tema.
1 K 22
#5 omega7767
q bien iría el pais con el PSOE en mayoría absoluta :-D
1 K 29
Macadam #8 Macadam
#5 Hemos tenido 3 del psoe para saber que no tienes razón xD
0 K 18
powernergia #11 powernergia
#6 Yo lo que creo es que si una actividad no es rentable (no te da unos ingresos justos y proporcionales a tu trabajo, y de modo permanente hay que dedicarle mas de 40 horas a la semana), lo que hay que hacer es dejar esa actividad y dedicarse a otra cosa.
1 K 25
#12 uvi
#6 Añade que los asalariados se puedan descontar del IRPF la cuota de la SS, gasolina, el coche, los suministros, el alquiler del piso si teletrabaja, el ordenador, etc.
1 K 24
Kantinero #10 Kantinero *
una vinculación “de las cotizaciones y sus ingresos reales”,

Eso es, inspecciones a saco y que coticen por los ingresos reales
0 K 12
#2 Celsar
Yo pediría vincular las cuotas y los ingresos "reales" a los ingresos reales.
0 K 12
#6 pirat *
#2 Yo también... y que los asalariados cobrasen el sueldo bruto y tuvieran que pagar a un gestor para ingresar lo que les corresponde, sacando cuentas fuera de su horario laboral, además de pagarse un seguro, no tener horario ni vacaciones remuneradas, ni paro ni bajas ni huelgas,,,
Cuando cesé de autónomo en mi anterior actividad me tuve que declarar "vulnerable" para tener derecho a una atención sanitaria "parcial"...
2 K 2
#15 mark01
Soy autónomo ,quiero pagar lo mismo que paga a un salariado y sus mismas ventajas y no me dejan, por algo será ,
estamos en desventaja, ,
estoy pensando en abrir una empresa en Irlanda, o similar y hacer el doble sandwich holandés y contratarme desde una empresa extranjera a ver qué les parece
0 K 6

menéame