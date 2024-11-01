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El movimiento MAGA está cada vez más convencido de que el intento de asesinato contra Trump en Pensilvania fue un montaje [ENG]

El movimiento MAGA está cada vez más convencido de que el intento de asesinato contra Trump en Pensilvania fue un montaje [ENG]

Una de las pruebas más contundentes es su oreja completamente curada, que supuestamente habría resultado herida en el tiroteo. El cartílago no vuelve a crecer. Esto podría deberse a que la sangre en ese momento fuera causada por un trozo de vidrio de la pantalla del teleprompter que se rompió. Pero la forma en que Trump lo exageró (en la convención, con ese vendaje tipo compresa. Al día siguiente del tiroteo, jugó al golf sin nada en la oreja) ha generado muchas sospechas.

| etiquetas: pensilvania , maga , asesinato , trump , cartílago , montaje
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3 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
Kantinero #1 Kantinero
No falla, dejamos solos se mataran entre ellos
1 K 32
#2 JoseLuis80
No sé no sé, yo creo que los MAGA más convencidos son inherentemente tontos y se creerían cualquier cosa con tal de apoyar a este sujeto.
I mean www.youtube.com/shorts/le15CeO6I-w
0 K 10
#3 mm2525
Y lo bonita que quedó la foto. La verdad que no tiene sentido, ni desde donde se disparo, ni el timing de los francotiradores, que parecían que estaban esperando al disparo para actuar. De lo que veas créete la mitad.
0 K 6

menéame