Morante sufre una cornada durante su último toro en la Feria de Sevilla

La tarde grande del Lunes de Alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla ha quedado sobrecogida por la cogida sufrida por Morante de la Puebla en el cuarto toro de la función celebrada en la Real Maestranza de Sevilla.
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-> www.laprovincia.es/sociedad/2017/06/22/sabias-toro-mata-torero-sacrifi
Y además, odio que nunca den el resultado. Siempre me alegra en una competición deportiva que gane el menos favorito.
Yo sabía eso antes de entrar en la noticia con mas seguridad con la que sé que se cumplen las ecuaciones del modelo estándar de partículas.
Lo que sí me ha sorprendido es que el toro haya siquiera tocado a este fulano. Yo tenía entendido que esta mierda de universo no funcionaba así, y siempre ganaban los malos.
www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2026/04/20/2613495/cornada-sufrida