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Morante sufre una cornada durante su último toro en la Feria de Sevilla

La tarde grande del Lunes de Alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla ha quedado sobrecogida por la cogida sufrida por Morante de la Puebla en el cuarto toro de la función celebrada en la Real Maestranza de Sevilla.

| etiquetas: morante , puebla , cornada
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
imagosg #1 imagosg
No todo van a ser malas noticias...
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ghazghkull #3 ghazghkull
Y el toro, está bien?
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Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#3 Muerto. El toro siempre muere.
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josde #14 josde
#6 Esta vez casi hay empate.
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Charles_Dexter_Ward #17 Charles_Dexter_Ward
#14 Nunca hay empate. Cuando un toro mata a un torero se sacrifica a toda su saga.
-> www.laprovincia.es/sociedad/2017/06/22/sabias-toro-mata-torero-sacrifi
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josde #19 josde
#17 Pues había que hacer lo reciproco con el torero.para que fuera justo.
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ansiet #22 ansiet
#6 Pobre Toro
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DaniTC #11 DaniTC
#3 no, se sacrifica.
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lonnegan #2 lonnegan
Más "cornás" da el hambre ¿no era eso?
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c0re #4 c0re
Algunos héroes llevan cuernos.
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#7 Abajo
Si no fueran corneados se extinguirían
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ElBeaver #5 ElBeaver
espero que desinfectaran los cuernos despues
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cabobronson #15 cabobronson *
#5 sobre todo después de donde lo ha metido, mira la foto...
xD xD xD xD
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#10 Pastis
Alégrame el día, torero, alégrame el día alégrame el día por Dios y la Virgen María.
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mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
Oportunidad perdida de hablar de "ataque de cuernos".

Y además, odio que nunca den el resultado. Siempre me alegra en una competición deportiva que gane el menos favorito.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Que le den el rabo al toro.
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pitercio #21 pitercio
Comienza bien la feria.
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#20 davidvsgoliat
Si no el torero no existiría.
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reithor #16 reithor
Ya está una cornada más cerca de Padilla.
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dunachio #24 dunachio
Qué se joda. Tal cual.
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#13 BoosterFelix
"las primeras informaciones apuntan a que, a priori, la herida no reviste carácter grave".

Yo sabía eso antes de entrar en la noticia con mas seguridad con la que sé que se cumplen las ecuaciones del modelo estándar de partículas.

Lo que sí me ha sorprendido es que el toro haya siquiera tocado a este fulano. Yo tenía entendido que esta mierda de universo no funcionaba así, y siempre ganaban los malos.
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Ragle_Gumm #18 Ragle_Gumm *
#13 ¿A qué ecuaciones te refieres? Porque si hablas del lagrangiano ese enorme, al tratar de resolverlo me entraría de todo menos seguridad.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #23 Expat_Guinea_Ecuatorial
#13 Pues dicen que esta en estado muy grave, vaya con las informaciones iniciales
www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2026/04/20/2613495/cornada-sufrida
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have_a_nice_day #12 have_a_nice_day
¿A quién no pilla un toro bravo? A quién no torea
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menéame