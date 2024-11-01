·
El monopolio del donut en España: la historia de un nombre convertido en marca que ha llevado a la rosquilla a los tribunales
Antes de que Krispy Kreme llegara a Madrid con su neón encendido, España ya tenía su propio imperio del agujero
monopolio del donut
panrico
5
1
0
cultura
8 comentarios
#1
Suleiman
Krispy Kreme, la bazofia Yankee.
3
K
48
#2
ombresaco
*
imperio del agujero
... qué poético, qué metafórico
1
K
21
#6
chocoleches
*
#4
No, no ( a lo del nombre, que están buenas me lo supongo)
tienda.mercadona.es/product/84710/berlina-glace-paquete
0
K
12
#8
alfema
De joven hubo una época en la que me aficioné a los donuts, estaban muy ricos, hasta que un día me dio por mirar la lista de ingredientes y ver la cantidad de mierda que llevaban.
0
K
12
#3
chocoleches
En Mercadona los llaman "berlinas" (y no se parecen en nada a las berlinesas)
0
K
12
#4
OrialCon_Darkness
#3
berlina es el nombre de marca blanca de todos los supers, y encima hay algunos que están más buenos que la marca donut (y más baratos).
0
K
10
#5
pirat
Conociendo el cainismo y acomplejamiento españolista preveo que la empresa española tiene los días contados frente a la yanki.
0
K
8
#7
Seat127
La marca Donuts hace tiempo que no es española, sino Mexicana. Bimbo compró hace años Panrico y se quedó con la marca antes de vender Panrico:
es.wikipedia.org/wiki/Panrico
Por eso ahora los Donuts que venden embasados no valen para nada. ¡Ay como hecho de menos esos Donuts recién traídos y servidos en clun cachito de papel de estraza en la panadería del barrio!
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Por eso ahora los Donuts que venden embasados no valen para nada. ¡Ay como hecho de menos esos Donuts recién traídos y servidos en clun cachito de papel de estraza en la panadería del barrio!