El monopolio del donut en España: la historia de un nombre convertido en marca que ha llevado a la rosquilla a los tribunales

El monopolio del donut en España: la historia de un nombre convertido en marca que ha llevado a la rosquilla a los tribunales

Antes de que Krispy Kreme llegara a Madrid con su neón encendido, España ya tenía su propio imperio del agujero

5 1 0 K 59 cultura
#1 Suleiman
Krispy Kreme, la bazofia Yankee.
3 K 48
#2 ombresaco *
imperio del agujero... qué poético, qué metafórico
1 K 21
#6 chocoleches *
#4 No, no ( a lo del nombre, que están buenas me lo supongo)

tienda.mercadona.es/product/84710/berlina-glace-paquete
0 K 12
alfema #8 alfema
De joven hubo una época en la que me aficioné a los donuts, estaban muy ricos, hasta que un día me dio por mirar la lista de ingredientes y ver la cantidad de mierda que llevaban.
0 K 12
#3 chocoleches
En Mercadona los llaman "berlinas" (y no se parecen en nada a las berlinesas)
0 K 12
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
#3 berlina es el nombre de marca blanca de todos los supers, y encima hay algunos que están más buenos que la marca donut (y más baratos).
0 K 10
#5 pirat
Conociendo el cainismo y acomplejamiento españolista preveo que la empresa española tiene los días contados frente a la yanki.
0 K 8
#7 Seat127
La marca Donuts hace tiempo que no es española, sino Mexicana. Bimbo compró hace años Panrico y se quedó con la marca antes de vender Panrico:

es.wikipedia.org/wiki/Panrico

Por eso ahora los Donuts que venden embasados no valen para nada. ¡Ay como hecho de menos esos Donuts recién traídos y servidos en clun cachito de papel de estraza en la panadería del barrio! :foreveralone:
0 K 8

