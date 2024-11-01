Monólogo final de Fernando Fernan Gómez en "El abuelo"  

[6:16] Impresionante actuación de Fernán-Gómez en la película "El abuelo" (1998) dirigida por José Luís Garci, en una excelente adaptación de la novela de Pérez Galdós. El conde de Albrit (Fernán-Gómez), vuelve a su pueblo tras décadas fuera de él para resolver viejas rencillas familiares. Ya en él, los personajes ilustres del pueblo, viendo que sus planes de negocio se venían abajo por la vuelta de éste, lo toman por viejo loco tratando de encerrarlo en un monasterio, a modo de asilo. En la escena, tras escapar del "asilo" se dirige al café