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Mónica García: "Serán los españoles los que desembarquen primero"
Los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius , afectado por un brote de hantavirus , serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife.
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hantavirus
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mónica garcía
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#1
Andreham
Populismo, lo lógico es que desembarque primero quien esté más jodido.
Pero en fin, vivimos en la época de "los españoles primero, pero no muy primero, depende del nivel de español" así que ale, a seguir el juego.
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#3
Grahml
*
#1
Las medidas protectoras ante este tipo de casos y teniendo la experiencia del ébola hace más de una década y del COVID más recientemente, deben de estar calculadas al milímetro.
Se entiende que hay intereses nacionales en todo esto, sabiendo que es el estado español y no otros estados los que tienen la responsabilidad de controlar la no expansión de este virus o sus consecuencias en caso de no ser capaces.
Veo legítima la decisión de priorizar ciudadanos nacionales infectados por virus mortales altamente contagiosos en territorio español.
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#4
MiguelDeUnamano
#3
Claro, los criterios sanitarios a tomar por culo, hoy es el pasaporte como hace unos años otra decidió que la prioridad era quienes tenían seguro privado.
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#13
Grahml
*
#4
Nadie ha mandado a tomar por culo los criterios sanitarios.
Entendemos que el barco completo estará en cuarentena, y a partir de entramos en el terreno de gestión logística y sanitaria en una evacuación controlada, no en una regla médica universal.
Es ahí cuando se tomarán las medidas legítimas por seguridad nacional, en defensa de ciudadanos nacionales que el país considere necesarias.
Recordemos que incluso ha habido varios países que han rechazado directamente dar ayuda, y se le ha "permitido", esa falta de generosidad y solidaridad.
No es el caso de España.
Pero como digo en
#3
, existe la legitimidad en España de priorizar ciudadanos españoles en estos aspectos de "gestión logística".
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#14
MiguelDeUnamano
#13
Es una situación de crisis sanitaria, puede haber personas con una salud más precaria o de mayor edad que otras, decidir "los españoles primero" me parece una soberana gilipollez que intenta contentar a cierto sector de la población que hubiese preferido mandar el barco a tomar por culo.
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#17
chavi
#3
No se sabe si hay algún infectado, y desde luego, no hay ningün "virus altamente contagioso".
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#5
mariKarmo
#1
no queda nadie enfermo en el barco creo. Esos ya se los llevaron……………….
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#7
fingulod
#1
Los que están más jodidos ya no están en el barco. Todos los que quedan están sanos. Puede que contagiados e incubando la enfermedad, pero ahora mismo sanos.
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#12
LázaroCodesal
#1
....o logística . Primero la partida de todos los que van aa volar a Madrid . ..después la partida de los que vuelan a otro aeropuerto . ...
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#15
chavi
#1
Estan todos igual de jodidos. No hay sintomáticos y probablemente ni portadores.
Dicho eso, importa una higa quienes desembarquen primero
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#16
Maldito
#1
Pero si todos los pasajeros son asintomáticos. Se está montando un circo mediático con esta estupidez mientras el mundo se está cayendo a cachos que no alcanzo a comprender.
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#6
Kantinero
Lo que hay que hacer para medio agradar a una derecha miserable y rastrera que igualmente te va criticar
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#10
mariKarmo
*
#6
no creo que sea un tema de agradar. Es más bien de logística. Y es bastante obvio.
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#8
Supercinexin
Deberían ser los únicos en desembarcar. Los demás, especialmente los putos holandeses, que los recojan sus países, que en España no sabemos hacer las cosas bien y ellos lo harán mejor y ahorrarán más perras.
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#11
powernergia
Menuda chorrada, no creo que tarden ni 24 horas en desembarcarlos a todos, alguien tiene que ser el primero, porque no los españoles que están ya en su país?
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#2
tetepepe
Prioridad nacional en Sumar.
Ver para creer.
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#9
mariKarmo
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#2
los españoles serán trasladados a un hospital militar en la península. El resto a un avión para sus países.
Esto no es a una oficina a pedir una ayuda………………….. es una evaluación……………………….
…………………….
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#18
ur_quan_master
¿ Y esto tiene la más mínima relevancia?
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18
comentarios)
menéame
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Pero en fin, vivimos en la época de "los españoles primero, pero no muy primero, depende del nivel de español" así que ale, a seguir el juego.
Se entiende que hay intereses nacionales en todo esto, sabiendo que es el estado español y no otros estados los que tienen la responsabilidad de controlar la no expansión de este virus o sus consecuencias en caso de no ser capaces.
Veo legítima la decisión de priorizar ciudadanos nacionales infectados por virus mortales altamente contagiosos en territorio español.
Entendemos que el barco completo estará en cuarentena, y a partir de entramos en el terreno de gestión logística y sanitaria en una evacuación controlada, no en una regla médica universal.
Es ahí cuando se tomarán las medidas legítimas por seguridad nacional, en defensa de ciudadanos nacionales que el país considere necesarias.
Recordemos que incluso ha habido varios países que han rechazado directamente dar ayuda, y se le ha "permitido", esa falta de generosidad y solidaridad.
No es el caso de España.
Pero como digo en #3, existe la legitimidad en España de priorizar ciudadanos españoles en estos aspectos de "gestión logística".
Dicho eso, importa una higa quienes desembarquen primero
Ver para creer.
Esto no es a una oficina a pedir una ayuda………………….. es una evaluación……………………….
…………………….