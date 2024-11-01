edición general
Molestan los inmigrantes, con los jeques y potentados no hay problema

Molestan los inmigrantes, con los jeques y potentados no hay problema

La xenofobia multiplica la repulsa a los recién llegados, pero no la explica. Todos sabemos lo mucho que molestan los inmigrantes a ciertas gentes que jamás han visto uno de cerca. En cambio, con potentados y jeques no tienen ningún problema.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Molestan los que cometen delitos. Punto. El resto es pura demagogia. Y vuelvo a repetir, en España se emigró de la hostia por la maldita guerra y la hambruna. Y éramos pobres como ratas. No se nos conocía precisamente por ir a países a ir delinquiendo.
10 K 80
Herumel #4 Herumel
#2 Molestan los que no son ricos.
1 K 24
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#4 Eso es falso. Los ricos también molestan y expulsan de determinadas zonas a los patrios. Así que no, no tienes razón.

Lo que no tiene justificación es que una persona reincidente nos la tengamos que comer en nuestro país. Y eso hasta que no lo procese la izquierda lo tiene muy jodido. No, no cabemos todos ni todos somos seres de luz. Ya seamos patrios o inmigrantes.
5 K 65
Herumel #7 Herumel
#5 Eso es falso. Los ricos también molestan y expulsan de determinadas zonas a los patrios. Así que no, no tienes razón.

Eso NO es falso, preguntale a tu Ayuso por la pequeña Miami que está montando
1 K 15
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#7 Por eso la gente está super contenta con Ayuso. Que IDA apoye a estos desgraciados no quiere decir que el resto lo haga.

Vuelvo a repetir. La izquierda tiene que asumir que cualquier persona de fuera que cometa delitos tiene que irse fuera. Y que las normas están para todos. Es decir con papeles puedes entrar, de otra manera no.

Y si esto no lo procesa y lo asimila me temo que estamos condenados a vivir unos maravillosos años con PP+VOX.
1 K 22
Herumel #15 Herumel
#9 Por eso la gente está super contenta con Ayuso. Que IDA apoye a estos desgraciados no quiere decir que el resto lo haga

Por eso mismo en 12 o 15 meses va a repetir.
Primero serán los extranjeros, luego los vagos y después los maleantes, Siempre son iguales. La entrada de PP+VOCS, sobre todo VOCS está principalmente siendo por el control del discurso vía Medios de Comunicación, hoy en día principalmente RRSS.
2 K 34
yopasabaporaqui #13 yopasabaporaqui
#5 Crees que no hay odio al emigrante aunque no haya delinquido? Eso no existe?
1 K 24
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#13 ¿Y que tiene que ver una cosa con la otra? Siempre ha existido cierto distanciamiento con el distinto. Es como decir que hay odio contra el tonto de la clase.

¿Justifica eso que a un inmigrante ilegal y problemático nos lo tengamos que comer? Yo creo que no. Y en ese discurso de buenísimo infinito en el que se ha metido la izquierda ha dejado tirado al proletariado, al cual está jodiendo a cambio de mano de obra barata, a la vez que alimenta a la extrema derecha con un discurso en el cual…   » ver todo el comentario
1 K 20
Javi_Pina #10 Javi_Pina
#2 que dices de hambruna? En tiempo de Franco todos felices según cuentan.
0 K 12
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#10 Una época de extrema placidez, como algunos venden...josdeputa.
0 K 12
uyquefrio #14 uyquefrio
#2 Ajá, como en emérito... :troll:
0 K 10
cenutrios_unidos #17 cenutrios_unidos
#14 Bien expulsado está, la pena es que no devuelva toda la pasta que nos ha trincado el cabrón.
1 K 22
uyquefrio #22 uyquefrio *
#17 ¿Expulsado? ese está de retiro espiritual (o espirituoso) manteniendo el título y por consiguiente el status de inviolabilidad y, que se sepa, con unos cuantos escoltas a cargo de las arcas de estado...
0 K 10
#18 omega7767
#2 molesta que no hay vivienda para todos y no nos llega para pagar el alquiler y me olvido de comprar una vivienda en mi vida
0 K 11
#19 malarte
#2 Y una ….. como una olla!!! La delincuencia la provoca en su mayoría, la educación o mejor dicho, la falta de ella, y precisamente los españoles que emigraban no eran los universitarios. Yo, que por desgracia sé de lo que hablo porque he vendimiado en Francia, he llevado tras de mí a un francés cuando entraba a un supermercado, ¿adivinas porqué? Efectivamente, muchos españoles confundían el autoservicio con el permiso para robar. Más memoria y menos romanticismo…
1 K 17
#28 Kuruñes3.0
#19 Si, andaban nuestros padres por ahí pidiendo un piti y si les decías que no primero te arreaban y luego te daban por el....
0 K 8
pepel #27 pepel
#2 Y no todos emigraron legalmente, con papeles y contratos. Hubo mucho polizón.
0 K 18
yende #29 yende
#2 Ya lo decían los viejos del lugar, en tiempos de Fascistas hambre y piojos.
0 K 10
#30 gauargi
#2 y eso lo dices por experiencia personal? Porque curiosamente en europa teniamos bastante mala fama, en Sudamérica se nos llama "gallegos" despectivamente. Te recomendaría la película de 1 Franco 20 pesetas y darte cuenta de que el inmigrante pobre siempre es señalado
0 K 10
Javi_Pina #12 Javi_Pina
A ver si hablamos de Vox le molestan los moros, los Árabes no. Y menos después de la millonada que Irán se gastó en ellos.
1 K 24
ehizabai #21 ehizabai
#12 Los iraníes no son árabes. Enfin.
0 K 10
Javi_Pina #24 Javi_Pina
#21 tecnicismos (serían persas). Aquí sabemos a lo que nos referimos de la diferencia de moros a Árabes. Cómo pista los jeques son Árabes.
0 K 12
ehizabai #26 ehizabai
#24 Los jeques iraníes siguen sin ser árabes.
Tecnicismos no, es como decir que los franceses son españoles.
0 K 10
Herumel #23 Herumel *
#12 Bueno, vamos a quitarnos las vendas de los ojos. El origen del dinero que le llego a VOCS via oposición iraní, NO era de la oposición iraní, detrás estarían Bañón, Rothschild, etc... Los de siempre vamos
0 K 12
#25 pascuaI *
#12 Y los latinos le encantan, además, porque comparten sus valores: conservadores, evangelistas, reaccionarios... además son fáciles de manipular y sólo hablan castellano (nada de gallego, ni catalán ni nada).

Hoy en día da igual al partido que votes, todos están a favor de algún tipo de inmigración masiva.
0 K 10
#1 omega7767
cualquier dia nos deportan al emérito
1 K 18
duende #20 duende
Molestan los que delinquen en los barrios, y hay bastantes más posibilidades de que esos sean pobres que ricos.
0 K 11
elsnons #3 elsnons
Os acordáis de la bombi ? Porque será......
0 K 11
MIrahigos #8 MIrahigos
A mi los ricos que financian mezquitas en imanes integristas me molestan más.
0 K 10
Glidingdemon #6 Glidingdemon
El próximo presidente del Real
Recalificaciones es marroquí, aquí lo dejo, escarbar en las relaciones del viejo y lo veréis clara y nítidamente. Lo digo para todos los racistas de ese equipo.
0 K 7

