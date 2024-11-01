Molestan los inmigrantes, con los jeques y potentados no hay problema

La xenofobia multiplica la repulsa a los recién llegados, pero no la explica. Todos sabemos lo mucho que molestan los inmigrantes a ciertas gentes que jamás han visto uno de cerca. En cambio, con potentados y jeques no tienen ningún problema.
Lo que no tiene justificación es que una persona reincidente nos la tengamos que comer en nuestro país. Y eso hasta que no lo procese la izquierda lo tiene muy jodido. No, no cabemos todos ni todos somos seres de luz. Ya seamos patrios o inmigrantes.
Eso NO es falso, preguntale a tu Ayuso por la pequeña Miami que está montando
Vuelvo a repetir. La izquierda tiene que asumir que cualquier persona de fuera que cometa delitos tiene que irse fuera. Y que las normas están para todos. Es decir con papeles puedes entrar, de otra manera no.
Y si esto no lo procesa y lo asimila me temo que estamos condenados a vivir unos maravillosos años con PP+VOX.
Por eso mismo en 12 o 15 meses va a repetir.
Primero serán los extranjeros, luego los vagos y después los maleantes, Siempre son iguales. La entrada de PP+VOCS, sobre todo VOCS está principalmente siendo por el control del discurso vía Medios de Comunicación, hoy en día principalmente RRSS.
¿Justifica eso que a un inmigrante ilegal y problemático nos lo tengamos que comer? Yo creo que no. Y en ese discurso de buenísimo infinito en el que se ha metido la izquierda ha dejado tirado al proletariado, al cual está jodiendo a cambio de mano de obra barata, a la vez que alimenta a la extrema derecha con un discurso en el cual… » ver todo el comentario
Tecnicismos no, es como decir que los franceses son españoles.
Hoy en día da igual al partido que votes, todos están a favor de algún tipo de inmigración masiva.
Recalificaciones es marroquí, aquí lo dejo, escarbar en las relaciones del viejo y lo veréis clara y nítidamente. Lo digo para todos los racistas de ese equipo.