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Un misil estadounidense cae a 75 metros de la central nuclear iraní de Bushehr

Un misil estadounidense cae a 75 metros de la central nuclear iraní de Bushehr

El OIEA advierte de que este tipo de acciones suponen un «peligro muy real para la seguridad» de la población y el medio ambiente «en Irán y más allá»

| etiquetas: irán , eeuu , trump , misil , nuclear
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12 comentarios
26 5 0 K 381 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Esta gente es rematadamente gilipollas.
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EldelaPepi #3 EldelaPepi *
#1
Están tó locos y la van a liar más allá de lo económico de manera irreversible.
Ojalá me equivoque, por nuestro bien. :-(

Por cierto, es muro de pago pero en Brave lo he podido leer.
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sotillo #4 sotillo
#1 Están desesperados, se están quedando sin misiles para proteger Israel y los ataques iraníes van aumentando, no les deben quedar reservas y se temen lo peor
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 ultranacionalistas religiosos gillipollas y criminales de guerra
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
#1 Criminal. Se dice criminal.
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tricionide #9 tricionide
la maldad de USA e Israel es la maldad de unos asesinos en serie psicopatas
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#8 XXguiriXX *
Están aprovechando la nueva excusa de “error de la IA”. Ya se vió en Gaza.
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Professor #6 Professor *
El uranio hay no hay que sacarlo al exterior del pais; hay que sepultarle donde está.

UNa mision de infiltración de comandos, ataques coordinados al mismo tiempo en una docena de bunkeres. Cada comando 150 hombres, con todo el equipo alimentos municiones para 15 días. Infiltracion paracaidista nocturna en las montañas. Penetración en el bunker a 500mts por debajo de la montaña, matar a todo cristo viviente dentro, dejar 2 maletines nucleares programados a 5kT ,en cada bunker, explosión nuclear subterránea. Nada escapa al exterior, queda sellado y cristalizado en su tumba de roca.
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Poplíteo #11 Poplíteo
#6 Pero Bruce Willis ya no está pa esos fandangos...
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carademalo #7 carademalo
La noticia tiene un murazo de pago (al menos para mí), por lo que me quedo con la duda... ¿Cae? ¿Impactó? ¿No explotó? ¿Fue sólo una amenaza o un ataque?
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Poplíteo #12 Poplíteo
#7 No es un murazo muy agresivo: te deja leer aunque no pagues, si te cepillas la ventana emergente y desactivas adblockers y esas gaitas.
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#2 Cincocuatrotres
Saben que les pueden hacer lo mismo a ellos, no se atreverán con el reactor.
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menéame