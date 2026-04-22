Ministros de Sumar arremeten contra el PSC por pedir prohibir el burka en Lleida: "No hay que ceder un milímetro a las posiciones racistas"

La propuesta del Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, para prohibir el burka en la vía pública y en las dependencias municipales ha provocado una airada reacción de Sumar. Pablo Bustinduy, que ha afirmado que el PSC tendrá que dar "explicaciones". "No hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas". La ministra de sanidad, Mónica García, ha recalcado que el debate en España "no está en el burka", sino en los "derechos de los migrantes" o el "feminismo".