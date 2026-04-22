Ministros de Sumar arremeten contra el PSC por pedir prohibir el burka en Lleida: "No hay que ceder un milímetro a las posiciones racistas"

La propuesta del Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, para prohibir el burka en la vía pública y en las dependencias municipales ha provocado una airada reacción de Sumar. Pablo Bustinduy, que ha afirmado que el PSC tendrá que dar "explicaciones". "No hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas". La ministra de sanidad, Mónica García, ha recalcado que el debate en España "no está en el burka", sino en los "derechos de los migrantes" o el "feminismo".
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Respeto mucho a Bustinduy, seguramente él tenga razón y yo no, entiendo que no quieras comprar el discurso racista, pero no comparto esta postura.
Las reglas las pone el país, no las costumbres de origen de la persona. Un empresario de Bangladesh no puede contratar niños para trabajar en España........yo es por recordar conceptos. Y olvidarlos es muy muy muy peligroso
Empeñarse en cosas inexistentes es de estúpido máximo.
¿Porque se obcecan en hablar de problemas ficticios cuando hay otros reales que merecen la atención?
⦁ El Ayuntamiento de Lérida en manos del PSC prohibirá el burka en la calle y las dependencias municipales
⦁ Illa niega que la prohibición del burka en Lleida sea "racista" y el Gobierno evita condenar la propuesta
⦁ Sumar votará contra la ley de Junts para prohibir el uso del burka y los velos integrales en espacios públicos
Muchos pensamos que la única manera de que cada… » ver todo el comentario