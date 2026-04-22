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Ministros de Sumar arremeten contra el PSC por pedir prohibir el burka en Lleida: "No hay que ceder un milímetro a las posiciones racistas"

La propuesta del Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, para prohibir el burka en la vía pública y en las dependencias municipales ha provocado una airada reacción de Sumar. Pablo Bustinduy, que ha afirmado que el PSC tendrá que dar "explicaciones". "No hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas". La ministra de sanidad, Mónica García, ha recalcado que el debate en España "no está en el burka", sino en los "derechos de los migrantes" o el "feminismo".

| etiquetas: lleida , psc , racismo , psoe , sumar , burka , feminismo
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14 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Sumar, el guardian de la moral multirreligiosa.
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Imag0 #7 Imag0
Si todas las sectas estuvieran prohibidas no tendríamos que discutir sobre estas memeces.
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#3 user31
No encuentro un razonamiento por el que el burka no sea un elemento se sumisión y sometimiento de la mujer. Y no sé porque la izquierda progresista tiene que estar contra la prohibición de un elemento así. No lo entiendo.

Respeto mucho a Bustinduy, seguramente él tenga razón y yo no, entiendo que no quieras comprar el discurso racista, pero no comparto esta postura.
2 K 31
#11 omega7767
#3 ni yo la entiendo
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#6 surco *
No entiendo por que es reaccionario. En Lleida el burka se prohíbe por ser un símbolo de opresión a la mujer. En Damasco mi mujer no puede ir en pantalón corto por el bazar por atentar contra su lectura del Coran. Lleída, sus reglas. Damasco, las suyas. Mi mujer no irá con burka por Lleida y no vuelve a Damasco porque no le apetece ser persona de segunda. No veo el problema.
Las reglas las pone el país, no las costumbres de origen de la persona. Un empresario de Bangladesh no puede contratar niños para trabajar en España........yo es por recordar conceptos. Y olvidarlos es muy muy muy peligroso
2 K 25
javibaz #2 javibaz
¿Saben lo que es ser racista?
1 K 25
Skiner #14 Skiner *
#2 ¿Saben que en LLeida no va nadie con un burka?
Empeñarse en cosas inexistentes es de estúpido máximo.
¿Porque se obcecan en hablar de problemas ficticios cuando hay otros reales que merecen la atención?
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rojo_separatista #9 rojo_separatista
Bien por el PSC.
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Aokromes #5 Aokromes
hiyab + mascarilla "por motivos sanitarios" a ver como regulan eso. (visto ayer a una musulmana en una ciudad donde el burka no esta prohibido)
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Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Las niñatas pijaprogres de Restar poniendo un clavito más a su tumba. En breve serán historia como las de Pudrimos.
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aupaatu #10 aupaatu
No creo que te dejen entrar en dependencias municipales con pasamontañas y gafas de Sol y a no ser que seas policía antidisturbios con conjuntivitis.
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#12 Ninethousand *
Antes del inevitable influjo de mensajes equiparando "estar en contra de prohibir el burka" con "defender el burka", vale la pena entender (incluso si no se comparte una u otra posición), por qué es perfectamente compatible el rechazar las tradiciones patriarcales, así como la presión social que lleva a las mujeres a adoptar el burka, y a la vez creer que la prohibición es contraproducente si se desea combatir esta situación.

Muchos pensamos que la única manera de que cada…   » ver todo el comentario
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#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#12 Puede ser un táctica que tenga sentido desde ese ámbito. Desde la defensa del laicismo, que es o era propio de la izquierda, no. Permitir que fundamentalistas religiosos, hagan apología de ello, rigiendo hasta la vestimenta que deben llevar en público, es algo poco compatible con algo que supuestamente denfendía ántes la izquierda.
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menéame