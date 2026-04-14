Sumar votará contra la ley de Junts para prohibir el uso del burka y los velos integrales en espacios públicos

Sumar ha decidido finalmente votar en hoy contra de prohibir el uso del burka y los velos integrales en espacios públicos. En su día, acusaron a Vox de promover una propuesta que nacía del “racismo” pero el grupo parlamentario que preside Yolanda Díaz había deslizado que las negociaciones abiertas para la prorroga los contratos de alquiler podían condicionar el sentido de su voto. Finalmente la portavoz Aina Vidal ha confirmado que "nuestra votación no va a ser favorable” "tenemos dudas de que la prohibición sea el camino oportuno" dijo Vidal.