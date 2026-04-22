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Illa niega que la prohibición del burka en Lleida sea "racista" y el Gobierno evita condenar la propuesta

Illa niega que la prohibición del burka en Lleida sea "racista" y el Gobierno evita condenar la propuesta

El Gobierno y la Generalitat han evitado este miércoles criticar la propuesta del Ayuntamiento de Lleida, liderado por el alcalde socialista Félix Larrosa, de prohibir el uso del velo integral en dependencias municipales y en la vía pública. Desde el Ejecutivo central han rehusado condenar la actuación del consistorio y han reclamado un análisis "sosegado" sobre este asunto, mientras que desde el Palau mantienen que el plan no vulnera la libertad religiosa, ni tiene un planteamiento "racista".

| etiquetas: burka , prohibición , lleida , psoe , psc
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6 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
#2 Mk22
Claro que no es racista. Es puro sentido común y un mínimo propósito de igualdad y proteger a mujeres oprimidas por sus maridos.
3 K 31
#4 Almirantecaraculo
#2 excepto si es coleguita tuyo, entonces será mentira y denuncia falsa.
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#5 sorecer
#2 Exacto! Y de religiones opresoras. Ni una monja con habitos que le cubren el pelo y el cuerpo por la vida.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es curioso la cantidad de gilipollas iletrados que ven burkas donde no los hay.

Y no ven a sus compañeros de partido llevándose la pasta a capazos.
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#6 Onaj
No prohibe el burka, prohibe taparse la cara.

"queda prohibido llevar cualquier prenda, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos".

Entiendo que es para poder identificarte más fácilmente.

Más seguridad a cambio de menos derechos; pues como siempre.
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#3 pirat
Al paso que vamos, todos tendremos que usarlo en la calle para protegernos de la radiación por el cambio climático.
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menéame