Illa niega que la prohibición del burka en Lleida sea "racista" y el Gobierno evita condenar la propuesta

El Gobierno y la Generalitat han evitado este miércoles criticar la propuesta del Ayuntamiento de Lleida, liderado por el alcalde socialista Félix Larrosa, de prohibir el uso del velo integral en dependencias municipales y en la vía pública. Desde el Ejecutivo central han rehusado condenar la actuación del consistorio y han reclamado un análisis "sosegado" sobre este asunto, mientras que desde el Palau mantienen que el plan no vulnera la libertad religiosa, ni tiene un planteamiento "racista".