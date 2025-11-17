edición general
Miguel Ángel Campos desmonta el bulo de Carlos Mazón sobre el nivel de alerta de la AEMET: "Desconocimiento o mala voluntad"

Miguel Ángel Campos desmonta el bulo de Carlos Mazón sobre el nivel de alerta de la AEMET: "Desconocimiento o mala voluntad"

El periodista de la SER ha recordado que es "absolutamente falso" lo que el presidente en funciones de la Generalitat de Valencia utiliza como argumento para acusar a la Agencia estatal

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
A estas alturas, ya no puede alegar desconocimiento, solo puede ser mala voluntad.
14
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 No veo la necesidad que tiene de mentir, Ayuso, después de haber intentado colar que la responsabilidad de las residencias era suya, soltó un "se iban a morir igual" y sigue siendo un referente para la derecha, no parece que le vaya a costar un sólo voto. Mazón podría decir algo tipo "me importa una soberana mierda, que dejen de molestar por los muertos, a algunos familiares incluso les habrá venido bien" y pasaría exactamente lo mismo.
10
riazor97 #5 riazor97
#3 No creo que lo dejen decir algo asi los del PP, porque automaticamente pasaria a ser otro referente para los Peperos, y eso ya crearia competencia con I.D.A. .... M.A.R. no va a permitirlo
2
Pilfer #15 Pilfer
#3 su necesidad de mentir tiene un objetivo, no acabar en la cárcel.

Actualmente su mantra es que nadie lo esperaba en el cecopi para tomar decisiones, de esa manera, aunque moralmente sea un gusano, descarga toda responsabilidad legal en Pradas.

Y como muy bien apuntas, esas cosas morales no les importa a sus votantes, solo les importa el "si no ha sido condenado es que no pasa nada".
1
Tumbadito #7 Tumbadito *
#1 No es mala voluntad... Es hijaputez pura y dura.

Que al final por usar palabras edulcoradas pareciera que es mejor persona de lo sin duda es
2
TripleXXX #13 TripleXXX *
#1 A estas horas tendría que estar picando piedra en un gulag en los Monegros >:-(
¿Como puede nadie pretender que me sienta orgulloso de ser español con ratas así viviendo libres y cobrando del erario público?
Allá se pudra esa rata y las demás alimañas que lo sostienen.
0
fareway #2 fareway
Ni una sola verdad desde la catástrofe...
13
riazor97 #4 riazor97
#2 y ni un solo voto que perderan estos asesinos incompetentes en las siguientes eleciones ...
6
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 Ha mentido en una comision de investigacion y eso es un delito, se le puede condenar por ello.
0
#9 Leon_Bocanegra
#6 y quien va a condenar a Mazón? Peinado? Hurtado? García Castellón?
1
Tumbadito #10 Tumbadito
#9 Si leyeras las noticias en lugar de meter un ruido innecesario en los comentarios sabrías el trabajo que está haciendo la jueza.

Porque mucho se habla del respeto a las víctimas, pero hay que ser cuidadoso con desviar el tema hacia otros lados porque no las ayudamos en nada
1
AmenhotepIV #11 AmenhotepIV
#9
Pregunte usted a la jueza que está en ello y no parece que vaya a parar hasta tener todo bien hilado (o atado que decía el traidor)
1
iñakiss #8 iñakiss
Lo que ha sido una paliza sin piedad ha sido el intercambio con Gabriel rufián, se ha quedado a gusto con todo lo que ha ido callando y falseando, a la cara todo youtu.be/pItS4XTs-0w?si=TKLSRazlWwLkjJU9
5
Lenari #12 Lenari
Me temo que esto no desmonta nada. En todo caso, lo confirma.

Lo que lo desmontaría sería decir "a tal hora en particular, se envió tal información en particular a esta y otra persona responsable". Hora concreta, cita literal de la información enviada, persona concreta que la ha recibido.

Lo que hay en el artículo es una serie de generalidades, y cuando se acude a generalidades, es porque la información concreta no apoya tu tesis. :roll:
0
#16 Einwanderer
#12 Lo que dices no tiene ningún sentido porque las alertas y boletines meteorológicos no se envían a individuos, sino que se hace de forma automática como establece el plan Meteoalerta files.maldita.es/maldita/uploads/2024/09/meteoalerta_v7.pdf, además de estar disponibles para cualquiera.
No demuestras haber entendido lo que lees.
0

