·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7529
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5320
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
4588
clics
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
4881
clics
Stephen King se burla de la cara de Trump en X
6881
clics
MALEMÁTICAS CCXCIII: nunca entenderé como estos gráficos se pueden hacer mal
más votadas
457
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
549
Dirigentes de Vox se hacen pasar por víctimas de la DANA para incendiar Paiporta contra Sánchez
425
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
349
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
266
Rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
136
meneos
752
clics
Miguel Ángel Campos desmonta el bulo de Carlos Mazón sobre el nivel de alerta de la AEMET: "Desconocimiento o mala voluntad"
El periodista de la SER ha recordado que es "absolutamente falso" lo que el presidente en funciones de la Generalitat de Valencia utiliza como argumento para acusar a la Agencia estatal
|
etiquetas
:
mazón
,
dana
,
congreso
,
bulos
67
69
0
K
353
politica
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
67
69
0
K
353
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
A estas alturas, ya no puede alegar desconocimiento, solo puede ser mala voluntad.
14
K
135
#3
MiguelDeUnamano
#1
No veo la necesidad que tiene de mentir, Ayuso, después de haber intentado colar que la responsabilidad de las residencias era suya, soltó un "se iban a morir igual" y sigue siendo un referente para la derecha, no parece que le vaya a costar un sólo voto. Mazón podría decir algo tipo "me importa una soberana mierda, que dejen de molestar por los muertos, a algunos familiares incluso les habrá venido bien" y pasaría exactamente lo mismo.
10
K
85
#5
riazor97
#3
No creo que lo dejen decir algo asi los del PP, porque automaticamente pasaria a ser otro referente para los Peperos, y eso ya crearia competencia con I.D.A. .... M.A.R. no va a permitirlo
2
K
25
#15
Pilfer
#3
su necesidad de mentir tiene un objetivo, no acabar en la cárcel.
Actualmente su mantra es que nadie lo esperaba en el cecopi para tomar decisiones, de esa manera, aunque moralmente sea un gusano, descarga toda responsabilidad legal en Pradas.
Y como muy bien apuntas, esas cosas morales no les importa a sus votantes, solo les importa el "si no ha sido condenado es que no pasa nada".
1
K
24
#7
Tumbadito
*
#1
No es mala voluntad... Es hijaputez pura y dura.
Que al final por usar palabras edulcoradas pareciera que es mejor persona de lo sin duda es
2
K
29
#13
TripleXXX
*
#1
A estas horas tendría que estar picando piedra en un gulag en los Monegros
¿Como puede nadie pretender que me sienta orgulloso de ser español con ratas así viviendo libres y cobrando del erario público?
Allá se pudra esa rata y las demás alimañas que lo sostienen.
0
K
9
#2
fareway
Ni una sola verdad desde la catástrofe...
13
K
125
#4
riazor97
#2
y ni un solo voto que perderan estos asesinos incompetentes en las siguientes eleciones ...
6
K
57
#6
obmultimedia
#2
Ha mentido en una comision de investigacion y eso es un delito, se le puede condenar por ello.
0
K
10
#9
Leon_Bocanegra
#6
y quien va a condenar a Mazón? Peinado? Hurtado? García Castellón?
1
K
12
#10
Tumbadito
#9
Si leyeras las noticias en lugar de meter un ruido innecesario en los comentarios sabrías el trabajo que está haciendo la jueza.
Porque mucho se habla del respeto a las víctimas, pero hay que ser cuidadoso con desviar el tema hacia otros lados porque no las ayudamos en nada
1
K
21
#11
AmenhotepIV
#9
Pregunte usted a la jueza que está en ello y no parece que vaya a parar hasta tener todo bien hilado (o atado que decía el traidor)
1
K
8
#8
iñakiss
Lo que ha sido una paliza sin piedad ha sido el intercambio con Gabriel rufián, se ha quedado a gusto con todo lo que ha ido callando y falseando, a la cara todo
youtu.be/pItS4XTs-0w?si=TKLSRazlWwLkjJU9
5
K
32
#14
Tunguska08Chelyabinsk13
*
0
K
13
#12
Lenari
Me temo que esto no desmonta nada. En todo caso, lo confirma.
Lo que lo desmontaría sería decir "
a tal hora en particular, se envió tal información en particular a esta y otra persona responsable
". Hora concreta, cita literal de la información enviada, persona concreta que la ha recibido.
Lo que hay en el artículo es una serie de generalidades, y cuando se acude a generalidades, es porque la información concreta no apoya tu tesis.
0
K
10
#16
Einwanderer
#12
Lo que dices no tiene ningún sentido porque las alertas y boletines meteorológicos no se envían a individuos, sino que se hace de forma automática como establece el plan Meteoalerta
files.maldita.es/maldita/uploads/2024/09/meteoalerta_v7.pdf
, además de estar disponibles para cualquiera.
No demuestras haber entendido lo que lees.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Actualmente su mantra es que nadie lo esperaba en el cecopi para tomar decisiones, de esa manera, aunque moralmente sea un gusano, descarga toda responsabilidad legal en Pradas.
Y como muy bien apuntas, esas cosas morales no les importa a sus votantes, solo les importa el "si no ha sido condenado es que no pasa nada".
Que al final por usar palabras edulcoradas pareciera que es mejor persona de lo sin duda es
¿Como puede nadie pretender que me sienta orgulloso de ser español con ratas así viviendo libres y cobrando del erario público?
Allá se pudra esa rata y las demás alimañas que lo sostienen.
Porque mucho se habla del respeto a las víctimas, pero hay que ser cuidadoso con desviar el tema hacia otros lados porque no las ayudamos en nada
Pregunte usted a la jueza que está en ello y no parece que vaya a parar hasta tener todo bien hilado (o atado que decía el traidor)
Lo que lo desmontaría sería decir "a tal hora en particular, se envió tal información en particular a esta y otra persona responsable". Hora concreta, cita literal de la información enviada, persona concreta que la ha recibido.
Lo que hay en el artículo es una serie de generalidades, y cuando se acude a generalidades, es porque la información concreta no apoya tu tesis.
No demuestras haber entendido lo que lees.