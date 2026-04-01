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A la mierda mi hermana y que se joda Sánchez

A la mierda mi hermana y que se joda Sánchez

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, explica que ha votado que a su hermana le suban el alquiler junto al PP y los antiguos criminales de Junts, hoy socios respetables

| etiquetas: mierda , hermana , joda , sánchez , vox , alquileres
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7 comentarios
8 1 1 K 87 politica
#1 CuiProdestHocBellum *
«Quédeme yo tuerto, si tú te quedas ciego»

Es tan español, tan cainita, que en parte si que nos representan estos mal nacidos.
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Kantinero #4 Kantinero
A la mierda mi hermana y que se joda Sanchez también le vale
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lonnegan #2 lonnegan
Lo de la hermana es mentira fijísimo.
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ostiayajoder #6 ostiayajoder *
He visto el video cortado de lo q decia el de Vox y lo q le contesta el ministro....

Vale q el video se ve cortado, pero es q....

Mecaguendoos si tu hermana dices q la van a echar de donde vive para subir el 50% el alquiler, y tienes a amigos igual y les haces esto....

Es q me cagontuputamadre, pavo.

Si, esta cortado. Si, no se me ocurre nada cortable para justificar eso.

Video al q me refiero:

bsky.app/profile/pbustinduy.bsky.social/post/3mkldbtpjgk2t
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#7 luckyy
Otro imbécil como Figaredo
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oceanon3d #3 oceanon3d *
La hermana vota y los tres millones de afectados (a medio plazo también) y los padres que ayudan a muchos de esos para poder pagar sus alquileres también. No es otra ley etérea de esa que se votan en el congreso y que muchos le suda los huevos y ven como algo lejano; se trata de un agujero en el bolsillo de tamaño cósmico. Algo real que les perjudica a base de bien. Y esa gente vota ... y son infinitamente mas que los cuatro gatos de los fondos buitres que tienen viviendas en alquiler y defienden las derechitas hija de fruta.

Hay encuestas y hasta los votantes de PP y VOX consideraban oportuno que se aprobara ...

No se yo si el PP ha calculado bien la jugada ... puede ser determinante. Estoy seguro que el Psoe si la ha calculado.
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Kantinero #5 Kantinero
#3 No seas inocente, ya se encargará A3 de reconducir todas estas votaciones de PP en contra de las subidas de las pensiones, los salarios, los alquileres, metiendo mierda con Begoña, Venezuela o Adamuz y despistar lo realmente sustancial para la vida del ciudadano medio
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menéame