7
meneos
13
clics
Los meteorólogos españoles sufren un aumento "alarmante" de discursos de odio, advierte un ministro (ING)
El ministro de Medio Ambiente afirma que los ataques en las redes sociales afectan la percepción de la meteorología y denigran el trabajo de los investigadores.
actualidad
5 comentarios
#1
azathothruna
Es gracioso que los nazis sean negacionistas del cambio climatico.
Es como negar que envejeces, como los hollyweirdos
2
K
38
#3
perrico
Los nazis de VOX quieren denigrar la ciencia. Lo llevan haciendo por lo menos desde la pandemia.
Y en cuanto a la AEMET, siguen los pasos de su amo Trump. Presumen de patriotas pero son unos traidores cobardes que cobran del tirano.
2
K
33
#4
Sergio_ftv
La derecha siempre necesita odiar, si no son los meteorilogos son otros, por eso quemaban a la gente en la edad media.
2
K
33
#2
Poligrafo
Pues una buena huelga y que mientras de el pronostico Babascal.
1
K
22
#5
Cincocuatrotres
Típica jerga globalista, solo los globalistas conocen ese lenguaje, yo no me entero, quiere decir que a los que dan el tiempo les odian en las calles, jode, quiere decir que les quieren asesinar o algo parecido, no puede haber simplemente gente que piensa diferente, antes no había delitos de odio y ahora los hay por todas partes
0
K
5
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
