Cuando informar sobre el clima se vuelve peligroso: amenazas y bulos contra las agencias meteorológicas

Desde hace algunos años, las agencias meteorológicas y científicas del mundo están en la mira de los negacionistas del cambio climático. Se las acusa de fabricar datos, manipular imágenes satelitales y engañar a la ciudadanía sobre diferentes fenómenos naturales. La narrativa busca desacreditar la ciencia y minar la confianza de las instituciones que alertan de los riesgos climáticos como las olas de calor o las lluvias intensas.