Cuando informar sobre el clima se vuelve peligroso: amenazas y bulos contra las agencias meteorológicas

Desde hace algunos años, las agencias meteorológicas y científicas del mundo están en la mira de los negacionistas del cambio climático. Se las acusa de fabricar datos, manipular imágenes satelitales y engañar a la ciudadanía sobre diferentes fenómenos naturales. La narrativa busca desacreditar la ciencia y minar la confianza de las instituciones que alertan de los riesgos climáticos como las olas de calor o las lluvias intensas.

#1 Y_digo_yo
Negación, ira, negociación, depresión, aceptación...
El cambio climático es una mala noticia y mata nuestro estilo de vida. Mucha gente se queda encallada en cualquiera de las fases iniciales del duelo.
strike5000 #2 strike5000
Antes el mayor peligro del "hombre del tiempo" era que se cagaran en tu puta madre por haber dicho que habría sol, y que te cayese lo más grande comiendo en el campo.
