El Gobierno llevará a la Fiscalía el acoso de los negacionistas a meteorólogos y divulgadores climáticos

El fenómeno ha ido cogiendo fuerza en los últimos años y ha derivado en situaciones tan extremas como el lanzamiento de una avalancha de mensajes de odio, insultos y hasta amenazas de muerte hacia aquellos comunicadores que hablan de cambio climático en redes sociales. Uno de los casos más sonados, según ha recalcado Aagesen, es el de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuyos portavoces recibieron miles de mensajes de odio y amenazas por hablar sobre fenómenos como la dana de Valencia.