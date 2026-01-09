edición general
El Gobierno alerta sobre el "alarmante" incremento de las agresiones en redes a científicos y divulgadores del cambio climático

La vicepresidenta del Gobierno Sara Aagesen ha anunciado hoy que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene la intención de remitir una carta a la Fiscalía contra los Delitos de Odio en la que recogerá las conclusiones extraídas de los últimos informes académicos recopilados por el propio ministerio respecto de este asunto, informes que alertan -adelantan desde el Ejecutivo- del "incremento de los ataques en redes sociales, cada vez más violentos, a profesionales de la divulgación climática y la meteorología".

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Como bien caricaturizaban en "No mires arriba" hay mucho imbécil que está convencido de que su opinión vale tanto como las conclusiones científicas de quienes llevan años dedicándose al estudio, un fenómeno que alientan la derecha y la extrema derecha sabiendo que en ese tipo de perfiles tienen fácil rascar votos.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
He aquí el resultado de las campañas negacionistas financiadas por la industria contaminante.
#5 Pitchford
#3 No lo he dicho en el sentido de que me parezca mal protegerles, al contrario, sino en el sinsentido de que tenga que ser así..
#1 Pitchford
Los científicos, minoría protegida, vaya tela..
Lamantua #3 Lamantua *
#1 Más protegidos están los diputados/as y muchos cobran por insultarnos. Si necesitas nombres dilo.
