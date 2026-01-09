El Gobierno alerta sobre el "alarmante" incremento de las agresiones en redes a científicos y divulgadores del cambio climático

La vicepresidenta del Gobierno Sara Aagesen ha anunciado hoy que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene la intención de remitir una carta a la Fiscalía contra los Delitos de Odio en la que recogerá las conclusiones extraídas de los últimos informes académicos recopilados por el propio ministerio respecto de este asunto, informes que alertan -adelantan desde el Ejecutivo- del "incremento de los ataques en redes sociales, cada vez más violentos, a profesionales de la divulgación climática y la meteorología".