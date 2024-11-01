edición general
Cerca de 300.000 daneses firman para comprar California a Trump: "Podría ser nuestro" (cat)

Hasta ahora, cerca de trescientos mil daneses se han unido a la petición. "Tenemos una oportunidad única en la vida para hacer realidad este sueño", insisten, con ironía. “California podría ser nuestra y necesitamos tu ayuda para que esto suceda”. Han creado una web donde se pueden recoger las firmas, con el objetivo de llegar a medio millón.

Gry #1 Gry
No va a funcionar, pero que le ofrezcan acoger a los votantes Democratas en Groenlandia cuando los deporten y tienen un trato. :troll:
nemeame #6 nemeame
Viendo la basura en la que se han convertido los EEUU no me extrañaria que California se quisiere independizar de ellos
ixo #8 ixo
Pringaos, secuestrad al zanahorio y os quedáis con todo el país y sus recursos :troll: . Si alguien levanta la voz, con decir que Canadá lo necesita, por su seguridad, ya es suficiente. Suena surrealista, pero así es como funciona en el nuevo orden mundial.
8-D 8-D 8-D

Por cierto, la idea esta de hacerse "un Maduro", ya la planteé yo en su momento para recuperar zonas del Virreinato de Nueva España. Que no caiga en saco roto. :-P
janatxan #2 janatxan
Lo que me tiene bailando es que reciban a representantes del desgobierno usano para hablar del tema en vez de echarlos a tiros, no hay nada que hablar sobre la soberanía de un pueblo.
#4 Jacusse
#2 la soberanía en una colonia o protectorado es un poco menos fuerte como concepto, no?
rojelio #5 rojelio
#2 Nunca culpes a nadie por intentar evitar una guerra usando la diplomacia.
#7 mam23
creo que California tiene aspiraciones secesionistas.
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe
No jodas que ni un millón de daneses esta por la labor... Patético
