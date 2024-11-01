Cerca de 300.000 daneses firman para comprar California a Trump: "Podría ser nuestro" (cat)

Hasta ahora, cerca de trescientos mil daneses se han unido a la petición. "Tenemos una oportunidad única en la vida para hacer realidad este sueño", insisten, con ironía. “California podría ser nuestra y necesitamos tu ayuda para que esto suceda”. Han creado una web donde se pueden recoger las firmas, con el objetivo de llegar a medio millón.
| etiquetas: daneses , firmas , comprar , california , trump
Por cierto, la idea esta de hacerse "un Maduro", ya la planteé yo en su momento para recuperar zonas del Virreinato de Nueva España. Que no caiga en saco roto.