Merz, de Alemania, espera la participación de EE. UU. en la protección de Groenlandia [EN]

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que espera que Estados Unidos continúe protegiendo Groenlandia junto con Dinamarca, pero que las conversaciones en curso determinarían la naturaleza exacta de la colaboración. «Estamos manteniendo conversaciones muy detalladas con el Gobierno danés y simplemente queremos trabajar juntos para mejorar la situación de seguridad de Groenlandia», declaró Merz a los periodistas en la ciudad india de Ahmedabad. «Espero que los estadounidenses también participen en esto», dijo, y añadió que las convers

#1 Suleiman
Hola? Hay alguien ahí? Hay que explicarte que EEUU son los agresores?
7
#6 Gry
#1 Estan intentando salvar la cara aceptando la afirmación de Trump de que hay que proteger a Groenlandia de China y Rusia.

Es jodidamente difícil de aceptar oficialmente que tú principal aliado y socio comercial te quiere robar. Lo "normal" en estas circunstancias sería romper todas las relaciones comerciales con los EEUU y desmontar la OTAN pero las consecuencias de eso serían un completo y absoluto desastre para la economía y para la seguridad.

Espero que por lo menos los líderes europeos tomen nota y empiecen a reducir la dependencia que tenemos de los americanos a marchas forzadas.
3
#12 Bretenaldo
#6 es obvio que es todo fachada, y está bien. Menos mal que de vez en cuando se lee un comentario sensato. Si la UE pudiera mandar a Trump a tomar por c… ya lo habrían hecho. Es como si tengo un problema con Ilia Topuria y decido arreglarlo con malas formas y chulería. Probablemente sea contraproducente. Las formas de la UE no son el problema. El problema es que no terminamos de creernos la situación (es normal, porque no tiene ningún sentido) y para cuando lo asumamos puede ser tarde.
2
#14 Gry
#12 Me imagino que tras las bambalinas todos los políticos europeos estarán echando humo por las orejas pero en el escenario no queda más remedio que tratar de capear a Trump de cualquier forma.
0
#9 Grahml
#1 #2 #3 Aunque cueste entenderlo, la mentalidad alemana es exactamente esto:

youtube.com/shorts/d5kH6Q21aJ8
2
#13 Jointhouse_Blues
#9 Para apoyar o cometer genocidios no hay dilema moral alguno, curioso.
0
#2 Jointhouse_Blues
He comprobado la fuente dos veces. :-S
2
#4 Sergio_ftv
Resumiendo, más tonto y no nace.
3
#11 Horkid
Merz es un exCEO de Blackrock, es decir un instrumento de Trump. www.elviejotopo.com/topoexpress/merz-vendera-alemania-a-blackrock/
1
#7 Sabaoth
Así se comprende que Alemania nunca elija el lado correcto…
1
#10 luckyy
#7 o la genética!!
1
#5 Blackspartak
Alemania está secuestrada por dos motivos_
- 40.000 soldados americanos en bases en suelo alemán
- Casi todo el oro alemán (+80%) está depositado físicamente en la Reserva Federal

Con esto se podría entender porqué hacen el ridículo una y otra vez
1
#8 pitercio
#5 a ver, Alemania es el puesto de mando de USA en Europa desde que se la quedaron tras la guerra mundial, a ver si alguien se creía que venían aquí gratis.
1

menéame