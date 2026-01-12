Merz, de Alemania, espera la participación de EE. UU. en la protección de Groenlandia [EN]

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que espera que Estados Unidos continúe protegiendo Groenlandia junto con Dinamarca, pero que las conversaciones en curso determinarían la naturaleza exacta de la colaboración. «Estamos manteniendo conversaciones muy detalladas con el Gobierno danés y simplemente queremos trabajar juntos para mejorar la situación de seguridad de Groenlandia», declaró Merz a los periodistas en la ciudad india de Ahmedabad. «Espero que los estadounidenses también participen en esto», dijo, y añadió que las convers