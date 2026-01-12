Merz, de Alemania, espera la participación de EE. UU. en la protección de Groenlandia [EN]

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que espera que Estados Unidos continúe protegiendo Groenlandia junto con Dinamarca, pero que las conversaciones en curso determinarían la naturaleza exacta de la colaboración. «Estamos manteniendo conversaciones muy detalladas con el Gobierno danés y simplemente queremos trabajar juntos para mejorar la situación de seguridad de Groenlandia», declaró Merz a los periodistas en la ciudad india de Ahmedabad. «Espero que los estadounidenses también participen en esto», dijo, y añadió que las convers
| etiquetas: merz , alemania , ee. uu. , protección , groenlandia
Es jodidamente difícil de aceptar oficialmente que tú principal aliado y socio comercial te quiere robar. Lo "normal" en estas circunstancias sería romper todas las relaciones comerciales con los EEUU y desmontar la OTAN pero las consecuencias de eso serían un completo y absoluto desastre para la economía y para la seguridad.
Espero que por lo menos los líderes europeos tomen nota y empiecen a reducir la dependencia que tenemos de los americanos a marchas forzadas.
youtube.com/shorts/d5kH6Q21aJ8
- 40.000 soldados americanos en bases en suelo alemán
- Casi todo el oro alemán (+80%) está depositado físicamente en la Reserva Federal
Con esto se podría entender porqué hacen el ridículo una y otra vez