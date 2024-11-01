edición general
Al menos 20% del equipo de transición de Mamdani está vinculado a grupos antisionistas, según la ADL

La organización sin ánimo de lucro dijo que los nombramientos "plantean serias dudas" sobre si el alcalde electo de Nueva York abordará las preocupaciones judías. Mamdani dijo a la prensa que el informe de la ADL "a menudo" ignora lo que, según él, es la distinción entre el antisemitismo y las críticas al Gobierno israelí.

| etiquetas: mamdani , judíos , nueva york , adl , eeuu , sionismo
7 comentarios
Veelicus #1 Veelicus
putos nazis siempre llorando
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 ojo que la ADL fue la que dijo que el grupo de Charlie Kirk era un grupo extremista y acabó con Musk enfadado y el FBI rompiendo vínculos
www.meneame.net/story/elon-musk-califica-liga-antidifamacion-grupo-odi

www.meneame.net/story/fbi-rompe-relaciones-liga-antidifamacion-tras-ca

También dijeron que el saludo de Musk no era nazi
www.meneame.net/story/como-concluyo-adl-elon-musk-no-hizo-saludo-nazi
themarquesito #7 themarquesito
#4 También te digo que la ADL es conocida desde hace tiempo como Apartheid Defense League
#3 XXguiriXX
Pues justo por eso ganó cómodamente.
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
Antisionismo y antisemitismo no es lo mismo
Que lo escriban 100 veces
woody_alien #6 woody_alien
A los sionistas les revienta que un mahometano les haya quitado su tradicional poltrona, van a buscar hasta debajo de las piedras para enterrarlo en mierda, y todo en nombre de la igualdad, la tolerancia y el espíritu democrático.
#2 Alcalino
Y eso es malo? :shit:
