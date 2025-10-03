El FBI rompe relaciones con la Liga Antidifamación tras la campaña de Elon Musk, Donald Trump Jr. y los neonazis (Eng)

La ADL se alineó con la extrema derecha en nombre de la defensa de Israel. Ahora, estas mismas fuerzas, entre las que se encuentran auténticos antisemitas, se están movilizando contra la propia ADL.
| etiquetas: nazis , musk , fbi , patel , kirk , israel , trump , trump jr , adl
No ha nacido criatura aún en la galaxia para enfrentar a un yanqui con pedigrí, mortal terrícola.
¿Hace un duelo?
Tendrá que ser otro yanqui entonces.
#0 Ya lo enviaste hace poco:
www.meneame.net/story/fbi-rompe-relaciones-adl-organizacion-judia-vigi