edición general
12 meneos
21 clics
El FBI rompe relaciones con la Liga Antidifamación tras la campaña de Elon Musk, Donald Trump Jr. y los neonazis (Eng)

El FBI rompe relaciones con la Liga Antidifamación tras la campaña de Elon Musk, Donald Trump Jr. y los neonazis (Eng)

La ADL se alineó con la extrema derecha en nombre de la defensa de Israel. Ahora, estas mismas fuerzas, entre las que se encuentran auténticos antisemitas, se están movilizando contra la propia ADL.

| etiquetas: nazis , musk , fbi , patel , kirk , israel , trump , trump jr , adl
11 1 1 K 204 actualidad
7 comentarios
11 1 1 K 204 actualidad
Spirito #1 Spirito
Creo que el mercado interior de armas de guerra de EEUU está en crecimiento, lo cual favorece al consumo interno.
2 K 40
Mixtape96 #2 Mixtape96
#1 Comprarlas y no usarlas es de parguelas. A ver si revientan ya.
0 K 8
Spirito #3 Spirito *
#2 ¿Vas de vaquero o qué?

No ha nacido criatura aún en la galaxia para enfrentar a un yanqui con pedigrí, mortal terrícola.

¿Hace un duelo? 8-D
0 K 9
#5 diablos_maiq
#3 No ha nacido criatura aún en la galaxia para enfrentar a un yanqui con pedigrí

Tendrá que ser otro yanqui entonces.
0 K 12
Cuñado #4 Cuñado
Con música de fondo de Linkin Park.
0 K 9
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 aquí suma a más gente que se ha unido a soltar bilis contra la Liga
1 K 11

menéame