El FBI rompe relaciones con la ADL, organización judía de vigilancia contra el antisemitismo por incluir al grupo de Charlie Kirk como grupo de odio, según Patel (Eng)

La Oficina Federal de Investigación (FBI) está rompiendo sus vínculos con la Liga Antidifamación (ADL) en medio de la indignación por la designación por parte de este organismo de control del antisemitismo y el racismo de Turning Point USA y el movimiento Identidad Cristiana como radicales, lo que finalmente ha llevado a la ADL a eliminar su base de datos Glossary of Extremism. Patel también declaró a Fox News que la ADL era un “grupo extremista” www.meneame.net/story/elon-musk-califica-liga-antidifamacion-grupo-odi
Una organización cristiana y pro Trump ha empezado a escupir mierda contra los israelíes, creo que por la influencia exagerada que tienen en EEUU
En represalia, otra organización radical pro israelí ha tachado a la organizacion cristiana como radical.
Y ahora el FBI empieza a romper lazos con la segunda por haber ido a por la primera.
El fascismo es como una manada de hienas, cuando se cargan al enemigo común (el work) se empiezan a comer entre ellos
Ojo que esta asociación dijo que el saludo de Musk no era nazi
www.meneame.net/story/como-concluyo-adl-elon-musk-no-hizo-saludo-nazi
Esto ya no tiene remedio. Idiotas contra idiotas.
