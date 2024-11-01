edición general
El FBI rompe relaciones con la ADL, organización judía de vigilancia contra el antisemitismo por incluir al grupo de Charlie Kirk como grupo de odio, según Patel (Eng)

La Oficina Federal de Investigación (FBI) está rompiendo sus vínculos con la Liga Antidifamación (ADL) en medio de la indignación por la designación por parte de este organismo de control del antisemitismo y el racismo de Turning Point USA y el movimiento Identidad Cristiana como radicales, lo que finalmente ha llevado a la ADL a eliminar su base de datos Glossary of Extremism. Patel también declaró a Fox News que la ADL era un “grupo extremista” www.meneame.net/story/elon-musk-califica-liga-antidifamacion-grupo-odi

#1 Marisadoro
Muy profesional todo, muy profesional.
#2 Alcalino *
Para aclarar el lío:

Una organización cristiana y pro Trump ha empezado a escupir mierda contra los israelíes, creo que por la influencia exagerada que tienen en EEUU

En represalia, otra organización radical pro israelí ha tachado a la organizacion cristiana como radical.

Y ahora el FBI empieza a romper lazos con la segunda por haber ido a por la primera.

El fascismo es como una manada de hienas, cuando se cargan al enemigo común (el work) se empiezan a comer entre ellos :popcorn:
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 tienes sitio para sentarme a tu lado mientras comemos palomitas? :popcorn:

Ojo que esta asociación dijo que el saludo de Musk no era nazi xD
www.meneame.net/story/como-concluyo-adl-elon-musk-no-hizo-saludo-nazi
#7 soberao *
#2 El karma del fascista, acabar a hostia limpia entre ellos. Cuando el estado genocida de Israel termine con los Palestinos o ya no puedan asesinarlos, se matarán entre ellos, porque quien es un fascista sin remedio, no puede vivir en sociedad sin su genocidio.
#9 eldude *
#2 No
OCLuis #10 OCLuis
Eso suele pasar mucho en política cuando en lugar de hacer política te dedicas a hacer estrategia política para que tus opiniones vayan cambiando en función de las necesidades y las órdenes de arriba o de lo que diga y haga tu oponente.
Malinke #5 Malinke
Jejeje.
Esto ya no tiene remedio. Idiotas contra idiotas.
kreepie #6 kreepie
Entre bomberos pisándose las mangueras. Mal. Deben buscar un nexo en común, con lo bonito que es eso, hacer cosas nazis juntos en armonía.
#8 eldude *
#0 Duplicada, y enviada desde tu misma cuenta:
www.meneame.net/story/fbi-finaliza-colaboracion-liga-antidifamacion-tr
Brill #4 Brill
¡Antisemitas!
