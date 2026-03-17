La “medicina alternativa” mata incluso cuando se administra junto con la medicina científica

Los defensores de la tristemente famosa “medicina alternativa” (CAM) argumentan que sus “tratamientos” (básicamente chamánicos) son seguros y muchas veces mejores que los de la medicina científica. Una peligrosa mentira que incluso puede matar al paciente aun cuando se administren “complementariamente” junto con la eficiente medicina científica.



Bajo el paraguas de la CAM se esconde toda una variada panoplia de prácticas, productos y sistemas de «salud» fuera de la medicina convencional o científica.