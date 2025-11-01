edición general
Mazón en el Ventorro: Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 el día de la dana

La periodista que declara el lunes ante la jueza de Catarroja recibió un mensaje de wasap con las imágenes del Magro desbordado emitidas por À Punt

| etiquetas: mazón , dana , valència , ventorro , vilaplana
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Cuentan las redes que a la meteoróloga de Apunt, la televisión valenciana, termina de ser despedida por decir esto mismo, que se avisaba por la mañana de no había que salir de casa. x.com/BernarGM/status/1984664833594097945

Y al que lo señala pues a por esa persona, a muerte, a tirarla del trabajo, hay que seguir haciendo dinero.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Y hay otro vídeo de por la mañana en una reunion que le dicen el barranco del Poio en la generalitat, y lo mismo con Pradas. Lo sabían, claro que lo sabían. Pero no había que espantar el consumo que venía el puente. Esa es la historia. Lo sabían desde hace días y ahí sigue.
oceanon3d #3 oceanon3d
#2 Empiezo a pensar que deseaban todo esto, muertos incluidos, para llenarse los bolsillos con la reconstrucción.
nitsuga.blisset #4 nitsuga.blisset
Al sinvergüenza de Mazón se la sudaba que hubiera inundaciones en Utiel, que el alcalde de Utiel dijera que seguía lloviendo intensamente, que la tarde sería complicada, que el agua de Utiel tenía que bajar por algún sitio... Recordemos que él era (y, desgraciadamente es) President de ese lugar. Psicopatía en estado puro.
pitercio #6 pitercio *
Mira qué chorrazo, a ver ahora el tuyo.
oceanon3d #1 oceanon3d
Cuando uno esta enfocado en lo importante solo ve lo que tiene que ver .  media
Cuñado #7 Cuñado
Y recordad que ahora lo único importante es la reconstrucción. Que esa reconstrucción esté en manos de un gobierno lleno de completos inútiles y dirigido por un psicópata es totalmente irrelevante.
