·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5118
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
4296
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4681
clics
Se hace viral un vídeo de un concejal de Vox en Sant Boi que aparenta estar ebrio durante un pleno
3369
clics
Ya tenemos certificado de defunción definitivo de los NFTs: los que perdieron millones lo están contando en internet
2986
clics
"¿Qué demonios esperabas?": madre MAGA que recibe cupones de alimentos se ha vuelto viral por su publicación criticando a su familia por negarse a prestarle dinero para comprar comida [EN]
más votadas
506
Sandra Golpe, la presentadora del bulo sobre Podemos y ETA, participa en un foro que reivindica el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las redes sociales
504
Harrison Ford, enfurecido contra Donald Trump, al que tacha de ignorante, caprichoso y mentiroso: “No conozco a un mayor criminal en toda la historia”
332
El Gobierno rechaza eliminar las penalizaciones en la jubilación anticipada con 40 años cotizados propuesta por Podemos
457
El pacto secreto de Google y Amazon con Israel: tecnología, censura y complicidad en el genocidio
309
Nuevo escándalo en el SAS: más de 250 nombramientos de directivos de centros sanitarios son ilegales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
40
clics
Mazón baraja dimitir como presidente de la Generalitat y convocar elecciones anticipadas o investir a su mano derecha
Feijóo mantiene hilo directo con el 'president' y Génova traslada que está decidida a ejercer sus competencias para decidir al sustituto
|
etiquetas
:
mazón
,
baraja
,
dimitir
,
presidente
,
generalitat
,
convocar
,
elecciones
7
1
5
K
44
politica
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
5
K
44
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
valandildeandunie
Dimitir como Presidente y perder el aforamiento?
Pues si lo hace es porque lo que le espera si no lo hace debe ser mucho peor.
1
K
21
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
duplicada
www.meneame.net/story/mazon-no-sera-candidato-proximas-elecciones-auto
0
K
18
#11
camvalf
Ya tiene los 15000€ al mes asegurados y ha repartido cientos de millones entre amigos y contribuyentes del partido, su futuro esta asegurado
0
K
13
#13
XtrMnIO
Desde el tabloide de El Mundo están marcando las directrivas de la cloaca a seguir por la rata.
0
K
13
#2
unlugar
En lugar de hilo debería mantener soga, pero bueno.
0
K
11
#5
obmultimedia
Pues nada, Elecciones en Extremadura y Comunitat Valenciana en el mismo mes.
0
K
11
#4
elgranpilaf
Espero que ahora lo cojan por la calle y le digan lo que se merece
0
K
10
#8
fremen11
#4
yo prefiero que le hagan no que le digan
0
K
8
#1
Barriales
Hijo de la grandisima puta!!!!!
1
K
10
#10
Findeton
#1
Hace siglos que debería haber dimitido.
0
K
13
#12
Katapulta2
#10
¿por que debería dimitir? Me interesa saber tu razonamiento sobre tu comentario.
0
K
7
#6
mam23
Ya se ha asegurado la "paguita" vitalicia.
0
K
7
#9
beltzak
#6
Creo que eso no es cierto. Tiene garantizado 2 años de remuneración creo de unos 70.000€ anuales y algunos extras más. Lo cual ya es mucho más de lo que se merece, que en mi opinión es que lo metan en la cárcel y que haga frente a indemnizaciones con su patrimonio.
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues si lo hace es porque lo que le espera si no lo hace debe ser mucho peor.