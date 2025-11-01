edición general
8 meneos
40 clics

Mazón baraja dimitir como presidente de la Generalitat y convocar elecciones anticipadas o investir a su mano derecha

Feijóo mantiene hilo directo con el 'president' y Génova traslada que está decidida a ejercer sus competencias para decidir al sustituto

| etiquetas: mazón , baraja , dimitir , presidente , generalitat , convocar , elecciones
7 1 5 K 44 politica
13 comentarios
7 1 5 K 44 politica
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Dimitir como Presidente y perder el aforamiento?

Pues si lo hace es porque lo que le espera si no lo hace debe ser mucho peor.
1 K 21
camvalf #11 camvalf
Ya tiene los 15000€ al mes asegurados y ha repartido cientos de millones entre amigos y contribuyentes del partido, su futuro esta asegurado
0 K 13
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Desde el tabloide de El Mundo están marcando las directrivas de la cloaca a seguir por la rata.
0 K 13
unlugar #2 unlugar
En lugar de hilo debería mantener soga, pero bueno.
0 K 11
obmultimedia #5 obmultimedia
Pues nada, Elecciones en Extremadura y Comunitat Valenciana en el mismo mes.
0 K 11
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Espero que ahora lo cojan por la calle y le digan lo que se merece
0 K 10
#8 fremen11
#4 yo prefiero que le hagan no que le digan
0 K 8
#1 Barriales
Hijo de la grandisima puta!!!!!
1 K 10
Findeton #10 Findeton
#1 Hace siglos que debería haber dimitido.
0 K 13
Katapulta2 #12 Katapulta2
#10 ¿por que debería dimitir? Me interesa saber tu razonamiento sobre tu comentario.
0 K 7
#6 mam23
Ya se ha asegurado la "paguita" vitalicia.
0 K 7
beltzak #9 beltzak
#6 Creo que eso no es cierto. Tiene garantizado 2 años de remuneración creo de unos 70.000€ anuales y algunos extras más. Lo cual ya es mucho más de lo que se merece, que en mi opinión es que lo metan en la cárcel y que haga frente a indemnizaciones con su patrimonio.
0 K 9

menéame