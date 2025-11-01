Mazón no será candidato en las próximas elecciones autonómicas y el PP piensa en Mompó como relevo

Fuentes populares confirman una reunión de las tres diputaciones y el secretario general para elevar la propuesta a Génova. Mompó es el actual presidente de la diputación de Valencia y el alcalde del municipio de Gavarda. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no será el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, después de la presión creciente por la gestión de la dana en la que murieron 229 personas en Valencia.