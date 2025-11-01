edición general
7 meneos
10 clics
Mazón no será candidato en las próximas elecciones autonómicas y el PP piensa en Mompó como relevo

Mazón no será candidato en las próximas elecciones autonómicas y el PP piensa en Mompó como relevo

Fuentes populares confirman una reunión de las tres diputaciones y el secretario general para elevar la propuesta a Génova. Mompó es el actual presidente de la diputación de Valencia y el alcalde del municipio de Gavarda. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no será el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, después de la presión creciente por la gestión de la dana en la que murieron 229 personas en Valencia.

| etiquetas: mazon , no sera , candidato , elecciones , autonomicas , mompó , como relevo
6 1 0 K 72 politica
5 comentarios
6 1 0 K 72 politica
ChingPangZe #2 ChingPangZe
El monpó este es el que borró todo de su móvil antes de salir en TV?
1 K 23
Lamantua #1 Lamantua
Ese Sr. del que usted me habla… :troll:
1 K 15
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Después de un año de protestas, manifestaciones e indignación general, están pensando que lo mismo no es el mejor candidato este pedazo de mierda.
0 K 13
unlugar #4 unlugar
#3 El sueldito ya lo tiene y ha calculado que la jueza Nuria Ruiz se habrá jubilado.
1 K 24
fofito #5 fofito
A Mazón le importa una mierda quien sea el siguiente candidato,a el solo le importa aguantar la legislatura y asegurarse 15 años más viviendo del erario público sin dar un palo al agua.
0 K 11

menéame