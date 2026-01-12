edición general
La mayoría de la población cree que hay que reforzar la sanidad pública, aunque suponga subir impuestos

El 67,5% de los españoles cree que es necesario reforzar la sanidad pública. Esta posición es mayoritaria entre los votantes de los cinco grandes partidos políticos nacionales, aunque muy superior entre los de izquierdas (en torno al 80%-81% entre los de PSOE, Sumar y Podemos) que en los de derechas: un 60,1% entre los del PP y un 53,7% en los de Vox, según la última encuesta del instituto 40dB. para la EL PAÍS y la SER.

pedrobotero #2 pedrobotero
Eso que lo demuestren en las urnas...
sotillo #7 sotillo
#2 Si es que está visto que una gran parte de la sociedad confunde perales con olmos
termopila #8 termopila
Para mejorar la sanidad publica, solo hay que eliminar las derivaciones a la sanidad privada, meter en la carcel a todo aquel que meta la mano en dinero publico, que devuelva el doble de lo robado e inhabilitación de por vida para ejercer cargo público.
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Yo creo que hay que hacer una auditoría a todo y ver cómo se gasta, y una vez hecha y si hace falta que se suban los impuestos.
WcPC #1 WcPC *
Los impuestos no financian nada.
Para mejorar la sanidad simplemente se crea dinero y ya está.
Subir impuesto es bueno para redistribuir la riqueza, luego es importante subirlos a los ricos.
sorrillo #3 sorrillo
#1 La decisión de imponer impuestos sí corresponde a España, la de crear dinero corresponde al BCE.

Y emitir nueva moneda no deja de ser una forma de impuesto que además perjudica a quienes menos tienen, que son quienes mayor porcentaje de su patrimonio lo tienen en euros en vez de en activos de inversión.
WcPC #5 WcPC
#3 Mentiras repetidas mil veces, emitir moneda no perjudica a los que menos tiene.
De hecho ese mito de que el crear dinero crea inflación es una de las mentiras más enormes de nuestras sociedades.
sorrillo #6 sorrillo
#5 Pues nada, imprimimos mil millones de veces más euros de los que hay ahora y solucionamos con eso todos los problemas del mundo.
ContracomunistaCaudillo #4 ContracomunistaCaudillo
En este país, subir los impuestos no equivale a mejorar la sanidad pública. El dinero se pierde por el camino. Sería un grave error subir más los impuestos con la inflación que está ahogando a la población actualmente. Lo que hay que hacer es sacar el dinero de chiringuitos y ponerlo en sanidad. Hace falta orden y más control de las cuentas.
