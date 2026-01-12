La mayoría de la población cree que hay que reforzar la sanidad pública, aunque suponga subir impuestos

El 67,5% de los españoles cree que es necesario reforzar la sanidad pública. Esta posición es mayoritaria entre los votantes de los cinco grandes partidos políticos nacionales, aunque muy superior entre los de izquierdas (en torno al 80%-81% entre los de PSOE, Sumar y Podemos) que en los de derechas: un 60,1% entre los del PP y un 53,7% en los de Vox, según la última encuesta del instituto 40dB. para la EL PAÍS y la SER.
Para mejorar la sanidad simplemente se crea dinero y ya está.
Subir impuesto es bueno para redistribuir la riqueza, luego es importante subirlos a los ricos.
Y emitir nueva moneda no deja de ser una forma de impuesto que además perjudica a quienes menos tienen, que son quienes mayor porcentaje de su patrimonio lo tienen en euros en vez de en activos de inversión.
De hecho ese mito de que el crear dinero crea inflación es una de las mentiras más enormes de nuestras sociedades.