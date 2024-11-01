Una de las mayores empresas de maquinaria agrícola de Europa suspende sus exportaciones a EE. UU. debido a «aranceles ocultos» [Ing]

Empresas como Krone en Alemania tienen que proporcionar un nivel de detalle sin precedentes a las autoridades aduaneras fronterizas, certificando el origen, el peso y el valor de cualquier acero presente en sus productos, hasta el más mínimo tornillo o tuerca. Y cometer errores en el papeleo podría salir muy caro. Cuando se le preguntó qué opinaban sus clientes USA, respondió: «Muchos están sorprendidos. Cuando vieron al Sr. Trump hablar sobre los aranceles, tuvieron la impresión de que eran las empresas extranjeras las que los pagarían, y no…"