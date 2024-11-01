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︀︀El mayor general Radan, comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna de Irán, se dirige a la UE desde la plaza Wali Asr en Teherán (EN)
"Si no puedes conservar Groenlandia, pídenos que lo hagamos por ti."
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israel
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groenlandia
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relacionadas
#1
Tkachenko
La UE es el hazmerreír del planeta
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#3
Supercinexin
#1
Las hipocresías clásicas de los europedos, que tradicionalmente llaman "salvajes, incivilizados y violentos" a todos los demás humanos del planeta mientras los masacran y los tratan como bestias, cala bien en las mentes subnormales de los fachillas europedos.
Fuera de Europa, el resto del mundo mira a la UE como lo que son: putillas de Washington sin dignidad y con la hipocresía como religión y modo natural de hacer diplomacia. Nosotros sí,.porque somos blancos, tú no porque eres…
» ver todo el comentario
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#14
azathothruna
#3
Te recuerdo que para cuando hubo "civilizacion" en esa burda peninsula de asia (uds no cuentan a los celtas o antes, solo griegos clasicos o romanos) en china ya dominaban el arroz
Ni hablar del creciente fertil o del nilo
Por aqui habia caral, o chavin
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#30
suppiluliuma
#14
¡Wolfgang! ¡Veo que sigues usando el desarrollo tecnológico como una señal de la superioridad de una civilización sobre otra! ¡Como cuando los conquistadores castellanos, con sus armas y utensilios de acero, se encontraron a las civilizaciones americanas usando herramientas de piedra y bronce!
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#28
suppiluliuma
#3
Muchacho, no hace falta que vengas a ventilar tus opiniones sobre otras razas de una manera tan violenta. No necesitamos eso. Y tú menos que nadie. Contente un poco, hombre.
Por cierto, ¿sabes quien es miembro de los BRICS? Irán. ¿Sabes quien es miembro también de los BRICS? Los Emiratos Árabes Unidos. No hay nada que exprese la unidad y cohesión de un club como tener a uno de sus miembros lanzando misiles a otro.
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#36
fernando_sierra
*
#3
Fuera de Europa, el mundo tampoco está como para dar lecciones a nadie. Y les encantaría vivir como en Europa.
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#37
osids
#3
y aún así la ue es el lugar menos malo para nacer hoy en día
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10
#6
Don_Pixote
#1
y ahi vives
3
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#9
Dav3n
#6
Y?
Debemos asumir lo que hay y amarlo?
O cómo va la cosa?
Sabes que el primer paso para salir de ello es reconocerlo, así pues, no te cortes, repite conmigo:
"La UE da vergüenza ajena"
Luego ya si eso tomamos medidas para expulsar a los ex-BlackRock, allegados de los Rotschild, nazis y demás ralea, pero primero hay que reconocerlo y querer un cambio.
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#11
Don_Pixote
#9
que si que si
Pero que Ryanair bien y los free tours de Florencia no veas
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#12
Tkachenko
#11
madre mía, que panda de escocidos
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#13
Don_Pixote
*
#12
escocido el que ignora y vuelva quitar del ignore como un niño de 3 años
Se queja de Europa todo el día, pero farda de tener un planazo que no veas con los beneficios que le da su pasaporte europeo
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#15
Tkachenko
#13
me gustaba más el "vete a Cuba"
3
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53
#18
Don_Pixote
#15
no les deseo inmigrantes así a los Cubanos
Yo os mandaría a Israel directamente como escarmiento
2
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#17
lameth
#13
Nah. Escocido es aquel que lleva apoyando un bando la vida, y despues ese bando mata a 180 niñas.
Y los malos son los rusos.
Y en tu caso, Hamas, la resistencia palestina.
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#19
Don_Pixote
#17
eres Rajoy?
“ Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”
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#20
lameth
#19
Si no entiendes una frase sencilla no es mi culpa.
Vas a ser la primera persona en 15 años a la que no le explico de otra forma lo que escribo.
Eres demasiado pequeño para mi.
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#21
Don_Pixote
#20
ah bueno si es por la medicación se perdona
2
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20
#26
Alakrán_
*
#6
Habrá que ver donde vive.
Luego está en contra de los presupuestos militares pero está a favor de todas las naciones con sus ciudadanos muertos de hambre pero que invierten mucho en armamento.
Eres de los que consigues que esta página de asco por la mierda de comentarios tuyos y de tus camarillas que solo buscan erosionar a Europa.
Vete a Irán si tan orgulloso estás de una nación como esa y tanto te avergüenza ser europeo, si lo eres claro.
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K
12
#8
Postmeteo
#1
Claro, por no desear una campañana a tierra quemada somos el hazmerreir.
De hecho esa es la causa de que los europeos no paren de emigrar hacia ek resto del mundo.
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23
#16
azathothruna
#1
El karma golpea mas y mas
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19
#22
Free_palestine
#1
menuda troleada
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20
#24
Alakrán_
#1
Ve a por tú cacahuete, ya has soltado tu mierda antieuropea.
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#34
suppiluliuma
*
#1
¡Juácker! ¡Que Groenlandia sigue en manos danesas! ¡Y Kiev en manos ucranianas! ¡Lleváis cuatro años de Operación Militar Especial contra un país con la tercera parte de la población de Rusia y un octavo de PIB, y os habéis visto reducidos a intentar asaltar las posiciones ucranianas
a caballo
! ¡El supuesto segundo ejército del mundo! ¡Vosotros sí que sois el hazmerreír del planeta!
Lo único en lo que Rusia destaca es violar, torturar y matar civiles.
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9
#4
cenutrios_unidos
Joder, que troleo más bueno.
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K
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#2
Pertinax
*
¿Este no es el hijo de Radagón y la Reina Renala en Elden Ring?
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78
#5
Don_Pixote
#2
va demasiado chetado en la expansión
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34
#23
z3t4
#2
El consorte prometido...
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7
#38
Tolodomonte
#2
Entro, veo la referencia, sonrío y me voy contento ????
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6
#25
cocolisto
Menudo vacile se marca el iraní
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#35
Onaj
El tuit que hace referencia es un bulo.
Hace tiempo que el gobierno de EEUU se dio cuenta de que en Groenlandia no podía rascar nada.
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#29
berkut
Sin duda se vienen tiempos en que las empresas armamentísticas y todos los grandes fondos que las manejan se van a frotar las manos. Admito que el militar iraní tiene su retranca (igual es porque acabo de salir de ver Torrente presidente y no me ha hecho una pizca de gracia). Pero es que el panorama que nos viene, pinta mal.
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#33
borteixo
Qué cachondo el persian.
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#7
cutty
Qué cachondo el tío. Espero que no le hagan caso porque conociendo a los iraníes seguro que si van a Groenlandia acaban expulsando a los colonialistas, supremacistas, blancos.
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#10
Thirsty
*
Que diver ! Los europedos, los africANOS, los sudacas…. Sigo .
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#32
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío
: los Zazis de MNM creen que la teocracia iraní es superior a las democracias europeas. ¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
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#27
Intensos_dias
Si, sin querer ser tachado de homófobo (allá cada uno con su body... ) la UE,son, somos, una panda maricas...
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#31
Poplíteo
No acabamos de sacudirnos el problema instrumental
de la patria y de dios.
Y entretanto no tenemos ninguna posibilidad.
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38
comentarios)
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Fuera de Europa, el resto del mundo mira a la UE como lo que son: putillas de Washington sin dignidad y con la hipocresía como religión y modo natural de hacer diplomacia. Nosotros sí,.porque somos blancos, tú no porque eres… » ver todo el comentario
Ni hablar del creciente fertil o del nilo
Por aqui habia caral, o chavin
Por cierto, ¿sabes quien es miembro de los BRICS? Irán. ¿Sabes quien es miembro también de los BRICS? Los Emiratos Árabes Unidos. No hay nada que exprese la unidad y cohesión de un club como tener a uno de sus miembros lanzando misiles a otro.
Debemos asumir lo que hay y amarlo?
O cómo va la cosa?
Sabes que el primer paso para salir de ello es reconocerlo, así pues, no te cortes, repite conmigo:
"La UE da vergüenza ajena"
Luego ya si eso tomamos medidas para expulsar a los ex-BlackRock, allegados de los Rotschild, nazis y demás ralea, pero primero hay que reconocerlo y querer un cambio.
Pero que Ryanair bien y los free tours de Florencia no veas
Se queja de Europa todo el día, pero farda de tener un planazo que no veas con los beneficios que le da su pasaporte europeo
Yo os mandaría a Israel directamente como escarmiento
Y los malos son los rusos.
Y en tu caso, Hamas, la resistencia palestina.
“ Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”
Vas a ser la primera persona en 15 años a la que no le explico de otra forma lo que escribo.
Eres demasiado pequeño para mi.
Luego está en contra de los presupuestos militares pero está a favor de todas las naciones con sus ciudadanos muertos de hambre pero que invierten mucho en armamento.
Eres de los que consigues que esta página de asco por la mierda de comentarios tuyos y de tus camarillas que solo buscan erosionar a Europa.
Vete a Irán si tan orgulloso estás de una nación como esa y tanto te avergüenza ser europeo, si lo eres claro.
De hecho esa es la causa de que los europeos no paren de emigrar hacia ek resto del mundo.
Lo único en lo que Rusia destaca es violar, torturar y matar civiles.
Hace tiempo que el gobierno de EEUU se dio cuenta de que en Groenlandia no podía rascar nada.
de la patria y de dios.
Y entretanto no tenemos ninguna posibilidad.