Máximo consejero económico de Trump: "Si la guerra se extendiera no afectaría casi nada a la economía norteamericana, sólo a los consumidores."

"Kevin Hassett, Director del Consejo Económico y máximo consejero de la Casa Blanca en economía: “Si [la guerra en Irán] se prolongara, no afectaría demasiado a la economía estadounidense”, afirmó Hassett. “Perjudicaría a los consumidores y tendríamos que considerar qué medidas tomar si la situación se prolongara. Pero esa es prácticamente nuestra menor preocupación ahora mismo, porque confiamos plenamente en que todo avanza según lo previsto”, añadió Hassett."

| etiquetas: trump , guerra , economía , consumidores
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Me encanta que el término consumidor haya sustituido al de proletario en el capitalismo del siglo XXI. xD
alafia #1 alafia *
Se puede decir más alto pero no más claro. Al complejo militar-industrial yanqui se la suda su pueblo.  media
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Pero eso es una idiotez... si afecta a los consumidores, obviamente pagarán lo necesario y dejaran de consumir lo no necesario, afectado a la economía de todo el que venda cosas no necesarias.
alafia #6 alafia
#4 (consumidores norteamericanos): ¯_(ツ)_/¯
Thornton #3 Thornton
Ese es el aprecio que tiene la administración Trump por sus ciudadanos.

Caretas fuera. Y los patriotas que votan a Vox, que tomen nota, que van del mismo palo.
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Pues si ese es el máximo consejero en economía.....no quiero pensar como son los demás. No se si sabe que si los consumidores no tienen dinero entonces no pueden pagar por bienes o servicios, lo que hace que las empresas que los venden no ganen dinero y eso hace que a lo mejor tengan que cerrar, despedir gente, bajar sueldos....lo que hace que esa gente sin trabajo o con sueldos bajos tampoco pueda pagar por bienes o servicios y.........
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Esto es como en la Edad Media ... la guerra no afecta a la alta nobleza, solo al pueblo llano que ha de pagar más impuestos.
#10 tierramar
Pues como Montoro que mientras en plena crisis nos aplicaba recortes a la población utilizaba el ministerio para enriquecer a sus amigos, o el PPSOE que con su incompetencia y corrupción, provocan muertes (destruccion de la sanidad, accidentes,...) en la población y les importa un pepino
#5 omega7767
fuck our customers, we don't care about them
nemeame #11 nemeame
Solo afecta a la gentuza que no se limpia el culo con billetes de $100  media
#13 frutosm
Se le olvidó eso de que los consumidores son los que votan. A ver qué tal va su plan sin fisuras a final de año.
#12 KerryCaverga
Por qué este tio tiene cara de salir en una peli de La Purga? Se puede tener mas caea de psicópata?
