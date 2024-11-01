Hasset, director del Consejo Económico Nacional: "los consumidores son la última de nuestras preocupaciones ahora mismo" [Ing]

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró el martes que [si la guerra] "…se prolongara, en realidad no afectaría en absoluto a la economía estadounidense. Perjudicaría a los consumidores y tendríamos que plantearnos qué haríamos al respecto si esa situación continuara, pero eso es, en realidad, lo último que nos preocupa ahora mismo, porque estamos muy seguros de que esto va por delante de lo previsto."