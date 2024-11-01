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Hasset, director del Consejo Económico Nacional: "los consumidores son la última de nuestras preocupaciones ahora mismo" [Ing]

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró el martes que [si la guerra] "…se prolongara, en realidad no afectaría en absoluto a la economía estadounidense. Perjudicaría a los consumidores y tendríamos que plantearnos qué haríamos al respecto si esa situación continuara, pero eso es, en realidad, lo último que nos preocupa ahora mismo, porque estamos muy seguros de que esto va por delante de lo previsto."

| etiquetas: trump , guerra , irán , economía , consumidores
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5 comentarios
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JanSmite #1 JanSmite *
¿Para quién cojones gobiernan, entonces? ¬¬
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#4 Grahml
#1 En realidad es Israel quien les gobierna.
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josde #5 josde
#1 Para enriquecerse ellos.
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#2 CuiProdestHocBellum
Para quien les ha puesto ahí... Los empresarios multimillonarios psicópatas.
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thoro #3 thoro
22 Ministerios, 1.747 personas de confianza, incluyendo 948 asesores a dedo y 799 altos cargos.
Y están todos dedicados a lo mismo, a chupar del bote y tocarse la panza.
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menéame