Máxima alerta en Valencia por la borrasca Emilia: La Aemet anuncia lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y mangas marinas

Valencia se prepara para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos.
| etiquetas: valencia , tiempo , clima
Igualmente la clave son cuando lo anuncian, suele ser cuando ya la gente ha tomado decisiones de consumir ese día o los próximos, ese es el problema y el genocidio en valencia
La del partido digo
www.youtube.com/watch?v=dC9IE08P_Sw&list=RDdC9IE08P_Sw&start_r