Máxima alerta en Valencia por la borrasca Emilia: La Aemet anuncia lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y mangas marinas

Valencia se prepara para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos.

#1 Suleiman
Hoy fiesta en el ventorro.
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#1 No tengo duda de q Mazon, ahora mismo, esta en su retiro dorado contrariado sin entender comi tuvo el la mala suerte de q justo pasara lo q paso cuando el mandaba cuando el no estaba capacitado para manejar esas cosas.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#1 Sorprendentemente el nuevo president ha hecho un vídeo advirtiendo en redes sociales, cosa que el otro no hizo nunca

Igualmente la clave son cuando lo anuncian, suele ser cuando ya la gente ha tomado decisiones de consumir ese día o los próximos, ese es el problema y el genocidio en valencia
alfre2 #8 alfre2
#6 y Feijóo, informado en tiempo real
D303 #7 D303
#1 Hoy mañana y siempre :-D
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Típico tornado de diciembre en Valencia
Kantinero #4 Kantinero
Oportunidad para que se estrene el nuevo
pitercio #9 pitercio *
Pueden estar tranquilos, el pepe lo tiene todo controlado para garantizar su seguridad.
La del partido digo :troll:
#3 alkalin *
No preocuparse, hay tiempo para comer.

www.youtube.com/watch?v=dC9IE08P_Sw&list=RDdC9IE08P_Sw&start_r
