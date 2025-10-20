Más de un tercio de los alquileres en España supera los 1.500€: la vivienda asequible está desapareciendo

Esta cifra no solo refleja un encarecimiento evidente, sino también una creciente desigualdad territorial que está afectando a la movilidad, la estabilidad económica de los hogares y el acceso a la vivienda digna.
| etiquetas: crisis , alquiler , vivienda
#11 El mercado de la vivienda ya está intervenido, de hecho es uno de los mercados más regulados.
Intervenido?? Hay un tope al alquiler a nivel nacional?? Hay una lay para qué sólo puedas comprar si vas a vivir?? Hay una ley que no permita a los extranjeros comprar??
Son otros problemas asociados a la extrema derecha
Lo de la vivienda se merece una huelga general hasta que se arregle.