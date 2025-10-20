edición general
Más de un tercio de los alquileres en España supera los 1.500€: la vivienda asequible está desapareciendo

Esta cifra no solo refleja un encarecimiento evidente, sino también una creciente desigualdad territorial que está afectando a la movilidad, la estabilidad económica de los hogares y el acceso a la vivienda digna.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Alquilo Opel corsa para dormir
ipanies #6 ipanies
#1 Lo alquilas por asientos o el coche entero??
antesdarle #16 antesdarle
#6 este tiene futuro como gran tenedor :troll: mentalidad de tiburón
antesdarle #15 antesdarle
#1 no vayas dando ideas :roll: que cosas más kafkianas hemos visto
elGude #10 elGude *
#5 porque si gobernara vox o el po, el precio sería 5€ con sus increíbles políticas de vivienda
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Lo sorprendente es que las calles estén vacías.
#19 fremen11
#18 pues para no vivir aquí defiendes mucho a tus amigüitos nazionalcatolicos.....
platypu #7 platypu
Gracias Pedro
#11 fremen11
#7 luego si interviene el mercado inmobiliario diréis que es un dictador y luego parece que no te acuerdas de que quienes venden la vivienda de protección oficial a los fondos buitres son tus amigüitos.......
#12 mancebador *
#9 De hecho si, tanto los totalitarios de derechas como los de izquierdas suelen prohibir rápidamente los libros que les incomodan.

#11 El mercado de la vivienda ya está intervenido, de hecho es uno de los mercados más regulados.
#17 fremen11
#12 Si, dime cuantos libros han prohibido los izquierda ultimamente??

Intervenido?? Hay un tope al alquiler a nivel nacional?? Hay una lay para qué sólo puedas comprar si vas a vivir?? Hay una ley que no permita a los extranjeros comprar??
platypu #13 platypu *
#11 7 años, gracias Pedro. La vivienda es irrelevante mientras paremos a la ultraderecha y a Franco
#14 fremen11
#13 Dónde gobiernan tus amigos han resuelto el problema????
platypu #18 platypu
#14 amigos los que tengo aqui colgados. Llevo años sin vivir en España y sin votar. Tu seguramente estes a primera hora de la mañana con el sobre del psoe y con una sonrisa
#9 fremen11
#8 Claro porque los que prohíben los libros en las escuelas son de izquierdas........
#2 Kikiru
y este precio es gracias a que no gobierna la ultraderecha, si gobernase serían 2000€.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 no creo, seguiría igual, el problema es que las mujeres perderían derechos, la clase obrera se vería afectada y la cancelación de la cultura sería más palpable

Son otros problemas asociados a la extrema derecha
#8 Kikiru *
#4 Es probable que las mujeres perdieran privilegios que no derechos, la clase obrera parece que sólo existe cuando gobiernan los azules y seguramente vivirían mejor que ahora, y encima se harían huelgas generales contra los recortes. Y más cancelación de la cultura que hay ahora no he visto en mi vida.

Lo de la vivienda se merece una huelga general hasta que se arregle.
