"Me dijo que Dios me iba a castigar": los obstáculos que encuentran las mujeres migrantes para abortar

Una mujer nigeriana de 30 años, residente en Aragón, recuerda el miedo que sintió la primera vez que pensó en acudir al médico cuando se enteró de que estaba embarazada: "Fue pánico de mi gente. Allí todos nos conocemos, todos vamos a la misma iglesia, y las noticias vuelan rápido, rápido. Pensé en mi madre, en la cara que iba a poner. En Nigeria abortar es una vergüenza que arrastra a toda la familia". Durante semanas intentó aparentar normalidad, hizo "como si nada" e iba al trabajo, sonreía, respondía "todo bien" a quien preguntaba. Pero por