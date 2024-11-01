edición general
"Me dijo que Dios me iba a castigar": los obstáculos que encuentran las mujeres migrantes para abortar

Una mujer nigeriana de 30 años, residente en Aragón, recuerda el miedo que sintió la primera vez que pensó en acudir al médico cuando se enteró de que estaba embarazada: "Fue pánico de mi gente. Allí todos nos conocemos, todos vamos a la misma iglesia, y las noticias vuelan rápido, rápido. Pensé en mi madre, en la cara que iba a poner. En Nigeria abortar es una vergüenza que arrastra a toda la familia". Durante semanas intentó aparentar normalidad, hizo "como si nada" e iba al trabajo, sonreía, respondía "todo bien" a quien preguntaba. Pero por

#2 laruladelnorte
. Una mujer marroquí de 26 años, residente en Murcia, lo resumía así: "Entré a la consulta con una mediadora porque mi español no es perfecto. El médico me preguntó mil veces si estaba segura. Luego: '¿Tu marido lo sabe? ¿Él está de acuerdo?' Le dije que era mi decisión, pero me trataba como a una cría. Me soltó un rollo sobre la maternidad, sobre que luego me iba a arrepentir. Salí de allí con vergüenza y rabia. No me dijeron que no directamente, pero me hicieron dudar. Y eso también es violencia, solo que disfrazada".

Poco más que añadir porque ella lo dice todo... :clap:
3 K 45
Milmariposas #1 Milmariposas
"vamos a la misma iglesia"

No hay más preguntas, señoría.
0 K 15
Olepoint #3 Olepoint
¡¡¡ Madre mía, dios a estas alturas !!!

LO de la estupidez humana y el tamaño del universo es cierto.

Quien a día de hoy usará el cuento de dios para justificar algo en su trabajo, deberían despedirlo ipso facto.
0 K 7

