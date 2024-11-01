Más de 1.100 muertos por los ataques del Ejército israelí en Líbano

Las autoridades libanesas han anunciado este jueves la muerte de 1.116 personas en ataques efectuados por el Ejército de Israel contra su territorio desde principios de marzo, que han dejado asimismo 3.229 heridos. El Ministerio de Sanidad ha indicado estos datos en un nuevo balance, donde cifra en 42 los profesionales sanitarios muertos desde el 2 de marzo. Los ataques de Israel han provocado además el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano de acuerdo a un balance de la Unidad de Riesgos y Desastres.