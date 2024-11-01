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Más de 1.100 muertos por los ataques del Ejército israelí en Líbano

Más de 1.100 muertos por los ataques del Ejército israelí en Líbano

Las autoridades libanesas han anunciado este jueves la muerte de 1.116 personas en ataques efectuados por el Ejército de Israel contra su territorio desde principios de marzo, que han dejado asimismo 3.229 heridos. El Ministerio de Sanidad ha indicado estos datos en un nuevo balance, donde cifra en 42 los profesionales sanitarios muertos desde el 2 de marzo. Los ataques de Israel han provocado además el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano de acuerdo a un balance de la Unidad de Riesgos y Desastres.

| etiquetas: líbano , israel
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5 comentarios
24 5 0 K 403 actualidad
musiquiatra #2 musiquiatra
1.100 muertos… otros titulares: 5 soldados estadounidenses muertos, dos soldados israelíes. No se como no les da vergüenza sacar estos titulares.
2 K 47
#5 soberao *
#2 Y los heridos que parecen que les ponen una tirita pero son heridos con miembros amputados, desgarrados por bombas, disparos, por cearte la casa encima y con la "suerte" de sacarte con vida. Que parece que un herido es menos daño.
Encima como en Palestina van a por los hospitales y sanitarios, para que llegues a un hospital y no te puedan atender porque le han pegado un bombazo ayer...
Y Israel a cantar en Eurovision que son el "pueblo elegido".
3 K 53
javibaz #1 javibaz
Y de esos 1116 muertos, 5 serian militares de bajo rango y los otros 1111 serían civiles. Así funciona "el faro del mundo".
2 K 35
#3 diablos_maiq
#1 se dice "el ejército más moral del mundo"
1 K 22
ur_quan_master #4 ur_quan_master
cómo está la represión Iraní, oiga !
0 K 12

menéame