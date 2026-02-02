edición general
Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

Agricultores y pescadores españoles critican la nueva normativa europea, que dificulta la identificación de su procedencia real y agrava la competencia en el mercado local. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó este miércoles la modificación de las reglas de origen que permite a Marruecos extender los beneficios arancelarios a productos agrícolas y pesqueros del Sáhara Occidental, eliminando la obligación de identificar el origen real en el etiquetado.

Cantro #4 Cantro
Es tan fácil como comprar sólo lo que indique la procedencia

Hace mucho que lo hago: primero producto gallego, después español y después UE, si está disponible.

Por eso cuando veo que las lentejas vienen de Estados Unidos se quedan donde están y se vienen conmigo las de León.

Y así sucesivamente
7 K 84
#6 parladoiro *
Del Sáhara occidental es prácticamente todo de Les Domaines, en grandes superficies es Carrefour y son los tomates, melones y sandías frescas fuera de cualquier temporada.
#4 la procedencia viene marcada como Marruecos.
0 K 10
josde #13 josde
#6 Y de Sudáfrica también, viene mucho y en Mercaroba de Israel
0 K 17
#14 parladoiro *
#13 en principio de Israel si el origen es de territorio ocupado tiene que etiquetarlo: www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/empresas-importen-espana-
De Suráfrica no se a que territorio te refieres.
0 K 10
#8 Pitchford *
#4 Hace falta una ley que obligue a rotular el origen del alimento junto al precio, con igual tamaño de caracteres. En graneles, el 90% de los casos no se ve de donde son, y no vas a andar preguntando al tendero cada vez, que además te dirá cualquier cosa. E inspecciones y multas para asegurar que lo escrito es verdad.
0 K 16
powernergia #10 powernergia
#7 #8 #4 Precisamente el envío va de que lo que se produce en el Sahara se etiqueta como marroquí, porque lo que no se sabe si es del Sahara o no.
0 K 10
#11 Pitchford
#10 Ya, pero, si estuviera claro el origen, con no comprar nada marroquí problema solucionado, hasta que corrijan esa falta de concreción..
0 K 16
#9 Martillo_de_Herejes
#4 Como yo... Manzanas de Benejúzar, granadas y mandarinas de Elche, nísperos de Callosa y melocotones de Cieza.
0 K 7
cosmonauta #16 cosmonauta
#4 Siempre comercio de proximidad, pero no por nacionalidad sino por distancia.
0 K 15
#3 srskiner
mercancías procedentes del territorio ocupado pueden acceder al mercado comunitario bajo la denominación de regiones marroquíes

Ya sabeis
2 K 38
aupaatu #1 aupaatu *
Los europeos no hemos alcanzado la mayoría de edad necesaria para elegir quien nos venden los alimentos y Europa decide por nosotros por si nos equivocamos.
Creo qué aplican el razonamiento para esta deducción que los europeos siguen votando mayoritariamente a las derechas,un signo inequívoco de su inmadurez política y de razonamiento
2 K 18
sxentinel #5 sxentinel
Alguien se acuerda de cómo vuelcan camiones los franceses cuando los tocan las narices con el campo... Pues lo mismo hay que plantearse lo mismo hasta que Bruselas espabile.
1 K 17
vviccio #7 vviccio
Cuando compramos en el súper hay que fijarse en las etiquetas y quién está detrás de la mayoría de producto que tenemos en casa. Comprar es como votar.
1 K 17
Javi_Pina #12 Javi_Pina
Con no comprar nada de Marruecos listo, y es conveniente no solo por lo del Sáhara, también por las mierdas y pesticidas que traen.
0 K 10
#15 parladoiro
#12 del Sáhara poco o nada de pesticida llevan. Tendrán esclavos y muertos, pero precisamente pesticidas no.
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si hagamonos los indignados ahora :popcorn:
0 K 8

