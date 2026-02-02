Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

Agricultores y pescadores españoles critican la nueva normativa europea, que dificulta la identificación de su procedencia real y agrava la competencia en el mercado local. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó este miércoles la modificación de las reglas de origen que permite a Marruecos extender los beneficios arancelarios a productos agrícolas y pesqueros del Sáhara Occidental, eliminando la obligación de identificar el origen real en el etiquetado.