Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

Agricultores y pescadores españoles critican la nueva normativa europea, que dificulta la identificación de su procedencia real y agrava la competencia en el mercado local. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó este miércoles la modificación de las reglas de origen que permite a Marruecos extender los beneficios arancelarios a productos agrícolas y pesqueros del Sáhara Occidental, eliminando la obligación de identificar el origen real en el etiquetado.
Hace mucho que lo hago: primero producto gallego, después español y después UE, si está disponible.
Por eso cuando veo que las lentejas vienen de Estados Unidos se quedan donde están y se vienen conmigo las de León.
Y así sucesivamente
#4 la procedencia viene marcada como Marruecos.
De Suráfrica no se a que territorio te refieres.
Ya sabeis
Creo qué aplican el razonamiento para esta deducción que los europeos siguen votando mayoritariamente a las derechas,un signo inequívoco de su inmadurez política y de razonamiento