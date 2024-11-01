Marlaska pone escolta policial a Sarah Santaolalla

El Ministerio del Interior, que dirige el socialista Fernando Grande - Marlaska, ha puesto protección policial a la comunicadora y activista Sara Marina Pérez Santaolalla, conocida como Sarah Santaolalla. Los agentes que preservan la seguridad de la periodista son del área de testigos protegidos, según ha podido confirmar este diario. Esta decisión se produce tras la denuncia que interpuso contra el activista Vito Quiles tras un altercado a las puertas del Senado en el que se enfrentaron el comunicador y ella, además de varios cargos socialista
En paralelo, el Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Madrid ha citado esta tarde a Vito Quiles y a la comunicadora a su despacho para analizar si procede otorgarle dicha protección
Eso es máquina, fomentando la violencia y pidiendo que asesinen a alguien
Olé tus cojones
Que puto asco de comentario.
Igual por gente como tú, deberían poner escolta privada a Quiles
Y lo del tiro en la cabeza lo has dicho tú. Yo propongo que el primer disparo sea de advertencia.
Pero qué mierda es esta?
Luego mujeres y hombres con denuncias tras sus espaldas por amenazadas y agresiones de sus parejas y no sucede nada. Qué mierda de país se está quedando