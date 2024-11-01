edición general
Marlaska pone escolta policial a Sarah Santaolalla

Marlaska pone escolta policial a Sarah Santaolalla

El Ministerio del Interior, que dirige el socialista Fernando Grande - Marlaska, ha puesto protección policial a la comunicadora y activista Sara Marina Pérez Santaolalla, conocida como Sarah Santaolalla. Los agentes que preservan la seguridad de la periodista son del área de testigos protegidos, según ha podido confirmar este diario. Esta decisión se produce tras la denuncia que interpuso contra el activista Vito Quiles tras un altercado a las puertas del Senado en el que se enfrentaron el comunicador y ella, además de varios cargos socialista

frankiegth #2 frankiegth *
Y no es para menos con una extrema derecha española desquiciada.
Spirito #15 Spirito
#2 Totalmente de acuerdo.
#1 Marisadoro *
Vaya, ya tiene dos escoltas la de Marlaska y la del Director General de la Policía...

#4 Leon_Bocanegra
#1 de esa noticia:

En paralelo, el Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Madrid ha citado esta tarde a Vito Quiles y a la comunicadora a su despacho para analizar si procede otorgarle dicha protección
Lamantua #11 Lamantua
#1 Más escolta tiene Vito Quiles…
#7 MenéameApesta
Lo que había que hacer es meter a los nazis en campos de reeducación.
Gnomo #12 Gnomo
#7 A ti el primero por proponer cosas de nazis.
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
tendrá que ser un juzgado quien valore si necesita esa protección y ordene a la policía protegerla... Marlaska aunque sea de profesión juez ahora no ejerce como tal, ok?
FunFrock #13 FunFrock
Las pulseras no funcionan para las mujeres maltratadas, pero esta señora que está al servicio del Poder, si tiene escolta pq... oye, es lo que tiene ser concubina gubernamental
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Qué pena que sea una escolta convencional. A mi me hubiera gustado más un francotirador, y cuando Vito Quiles u otro anormal volviera a molestar...
Gnomo #8 Gnomo
#5 Que le pegue un tiro en la cabeza no?
Eso es máquina, fomentando la violencia y pidiendo que asesinen a alguien

Olé tus cojones :palm:

Que puto asco de comentario.
Igual por gente como tú, deberían poner escolta privada a Quiles
ElPerroDeLosCinco #14 ElPerroDeLosCinco
#8 Quiles ya tiene escolta. Cuando va a montar sus pollos, siempre va rodeado de nazis con la cara cubierta. Pero esos no fomentan la violencia, son hábiles dialogantes que convencen a la gente con sus sabios argumentos.

Y lo del tiro en la cabeza lo has dicho tú. Yo propongo que el primer disparo sea de advertencia.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Un tutor o curator habria venido mejor, pero bueno algo es algo, aunque como intentan meter leña al teatro vergonzoso mas digno de salvame u otro detritus televisivo de antaño
Gnomo #6 Gnomo
Ósea que le ponen escolta policial, tras una denuncia falsa?

Pero qué mierda es esta?

Luego mujeres y hombres con denuncias tras sus espaldas por amenazadas y agresiones de sus parejas y no sucede nada. Qué mierda de país se está quedando
elsnons #10 elsnons
La carcunda progrewoke votando una subida del ABC de la Saritisima sierva y esclava del psoe.
