edición general
35 meneos
275 clics
Sarah Santaolalla abandona con ataque de ansiedad el programa de Nacho Abad tras cruzar todos los límites Antonio Naranjo

Sarah Santaolalla abandona con ataque de ansiedad el programa de Nacho Abad tras cruzar todos los límites Antonio Naranjo

Antonio Naranjo ha encarado a Sarah Santaolalla afirmando que la denunciada agresión de Vito Quiles es falsa y que todo obedece a un montaje en connivencia con el Gobierno. "Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha interpelado el tertuliano con retranca. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha replicado ella. "No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha proseguido él, queriendo ponerle en evidencia ante la audiencia.

| etiquetas: sarah , santaolalla , ataque , ansiedad , antonio , naranjo
29 6 3 K 141 actualidad
50 comentarios
29 6 3 K 141 actualidad
Comentarios destacados:              
#2 Antonio Naranjo y Nacho Abad, dos seres execrables a sueldo del fascismo. Irrelevante y sensacionalista, no pienso dar ni un minuto de atención a semejantes engendros.
Mangione #2 Mangione
Antonio Naranjo y Nacho Abad, dos seres execrables a sueldo del fascismo. Irrelevante y sensacionalista, no pienso dar ni un minuto de atención a semejantes engendros.
19 K 203
DORO.C #3 DORO.C
#2 Entiendo que te mola más el teatrillo de Sara. :-D
15 K -16
Mangione #9 Mangione *
#3 Me importa una santa mierda esa tipa. Veo CERO televisión, es un CÁNCER MENTAL para idiotizar a la gente y arrastrarla al fango del anti-raciocinio que beneficia a las clases pudientes que la usan para controlaros como ganado.

Y en eso, además, Antonio Naranjo y Nacho Abad son dos putos expertos de lo más execrable, aunque hay que reconocer que en este tema en España hay mucho nivel, porque hay mucho mierda sin el más mínimo honor.
2 K 37
FunFrock #27 FunFrock
#9 Si no ves la tele y te parece un cancer ¿como sabes de esos dos, lo que hablan y que están a sueldo del Fascismo?
¿El Fascismo como paga? ¿donde se echa el curriculum?
1 K 20
duende #13 duende
Pobrecita, la verdad la da ansiedad, pues nada que se refugie en TVE, que ahí no corre riesgo ninguno.
10 K 98
DORO.C #15 DORO.C
#13 En el programa de su Sugar Daddy no hay ningún peligro :troll:
6 K 37
Mangione #16 Mangione *
#8 #15 Sentirse identificado con esos dos escombros humanos es para hacérselo mirar. Habla peor de ti que de la tipa esa, sea quien sea.
4 K 53
DORO.C #33 DORO.C
#16 ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra muchacho?
0 K 11
Mangione #38 Mangione
#33 Ah, no se, como dabas por hecho que yo me identificaba con ella, he considerado justo dar por hecho que tú te identificas con ellos. ¿no?
0 K 10
#29 egon_
#15 Oye que si Sarah te ha dado calabazas no es necesario que andes por todo el hilo poniéndola como un zapato, ya te entendimos en el pirmer comentario que hiciste.

Hay más mujeres en el mundo hombre, las posibilidades son casi infinitas.
1 K 22
DORO.C #40 DORO.C
#29 No gracias, toda para ti.
0 K 11
Delay #5 Delay
Sarah Santaolalla, la nueva archienemiga de la derecha española.

Por lo visto dice muchas verdades y eso escuece a los buleros derecharras :popcorn:
7 K 90
KLKManin #12 KLKManin
#5 A Sarah Santaolalla hay que encumbrarla y darle más micro. Referente de la izquierda española. Valiente.
1 K 27
oliver7 #32 oliver7
#12 su nombre no lleva h.
0 K 10
KLKManin #35 KLKManin
#32 en el dni no, pero como puedes ver el titular de la noticia lo ponen con h.
Igualmente, ¿crees que es relevante?
0 K 7
oliver7 #41 oliver7
#35 no es relevante, era solo un apunte.

En cuanto a la noticia, lo que se critica es que siga r que r con la agresión cuando las imágenes (hasta el momento) no muestran que haya sido Vito. Porque en cuanto al acoso, hasta Nacho Abad la ha apoyado, pero me parece una crítica legítima lo de la agresión, que no es baladí.
0 K 10
flyingclown #47 flyingclown *
#41 'r que r' solo es una marca de ropa, como apunte.
0 K 9
oliver7 #50 oliver7
#47 hostia qué buena, no lo sabía, en serio. Qué originales. xD

Corrijo pues: "erre que erre".
0 K 10
Ratoncolorao #42 Ratoncolorao
Tiene cojones que Naranjo hable de agresiones falsas cuando él fue condenado por inventarse que Máximo Pradera le había pegado.
3 K 43
FunFrock #4 FunFrock
Mi recomendación a esta señora, es q se separe de la TV un tiempo pq no le viene bien. Si no puede mantener una conversación con gente que no piense como ella, si no soporta los mismos insultos que ella realiza, a lo mejor no tendria q estar tan expuesta.

Consejo de Padre, a lo mejor no es tu sitio, y tanto dinero no te merece la pena
12 K 40
#6 EISev
#4 le has hecho Mansplaining, anatema
4 K 38
FunFrock #10 FunFrock
#6 padresplaning
2 K 30
Dene #26 Dene
#6 mas bien tontosplaning
2 K 38
#11 xaxipiruli *
Que abuso y que asco por parte de la derecha.

Lo bueno es que sale a relucir el lado más fascista en los distintos poderes.

Venga, continuad entre todos destrozando a esa persona entre risas panda de orangutanes.
3 K 37
KLKManin #18 KLKManin
Veo mucha envidia en los comentarios de los fachas. En vuestra vida tendréis un paladin tan grande como Sarah.
3 K 36
#17 Empakus
Pablo Iglesias, Íñigo errejón, Irene Montero, Sara Santolalla, Pamela Palenciano, Bertrand Ndongo, Feijó, Pedro Sánchez, Abascal y multitud de personajes públicos y con poder, no necesitan campañas de descrédito porque se desacreditan solas y sin necesidad de campañas de difamación...
Sólo con dejarlos hablar es suficiente...
Y qué les demos poder a estos personajillos...
4 K 28
DORO.C #8 DORO.C
Sobre todo verdades xD xD xD
4 K 28
Chinchorro #20 Chinchorro *
Los abusones campando a sus anchas en la tv privada. Siempre que tienen la oportunidad de demostrar lo mierdasecas que son, la aprovechan.
1 K 27
JackNorte #7 JackNorte
Vladimir es un nombre de comunista , la gente se pregunta porque la morralla crece en esete pais, es simple , porque se alimenta muy bien.
1 K 25
Cabre13 #45 Cabre13
#34 Pensaba que con lo implicado que estabas con este tema para señalar a Santa Olalla también podrías opinar algo sobre el reincidente culpable de este circo.
1 K 23
pitercio #21 pitercio
Ojospodridos ha puesto todos sus huevos en la cesta de la propaganda fascista. Un día saldrá lamentando haberse encasillado en el papel.
0 K 20
Sr.No #37 Sr.No
Macho Abad demostrando el montículo enorme de mierda que es en cada ocasión que tiene. Mucho aguantó Sara, yo les habría partido la cara en directo.
1 K 18
elsnons #14 elsnons
Necesitamos un Interviu para la portada de Sara la psoe vestida con dos rosas y un capullo.
1 K 18
#19 PerritaPiloto
#14 En el programa ya había dos capullos.
1 K 11
YSiguesLeyendo #23 YSiguesLeyendo
tenemos el informe médico forense que pruebe que ha sido un ataque de ansiedad y que el mismo ha sido provocado por esas palabras de esa persona? NO... pues entonces no es periodismo, es opinión!
0 K 13
DORO.C #49 DORO.C
#48 No entiendo ni jota. xD
0 K 11
#30 egon_
No sabía yo que para demostrar que tienes un ataque de ansiedad necesitas un informe forense y no basta con que acabes en el médico :troll:
0 K 7
wilkin #24 wilkin
Menudo gilipollas el Dorito trayendo esto para reirse de la tía esa. Por muy mal que pueda estar de la cabeza por la persecución que sufre hay que ser psicopata y subnormal para disfrutarlo y decirlo abiertamente. vaya pajas se hace

Despues le dicen algo a el (que es anonimo) y se pone a llorar como 15 santaolallas: www.meneame.net/story/sarah-lleva-cabestrillo-porque-denuncias-falsas-

Menudo gilipollas el Dorito y encima es lo q en su idioma se diria "maricona llorona"  media
0 K 6
DORO.C #36 DORO.C
#24 @imparsifal @eirene Aquí hay una buena ristra de insultos directos a mi persona.
1 K 21
DORO.C #1 DORO.C
Por fin alguien alguien le dice la verdad a la cara a la bulera choni. :popcorn:
25 K -8
Cabre13 #22 Cabre13
#1 Ok. ¿Puedes explicar a los demás por qué Vito Quiles lleva un año acosando a otros periodistas? ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué se supone que está informando?
4 K 56
DORO.C #34 DORO.C
#22 ¿Y a mí que me explicas?, no soy su abogado. Que cada palo aguante su vela.
0 K 11
Dakaira #25 Dakaira
#1 es repugnante este comentario.

España no es machista! Gritais muchos.
El feminismo llegó demasiado lejos! Coreais.
A las mujeres se las respeta en este país! Pero luego ves como están humillando a una y os reis, y hablais de ella como objeto. Y la denigrias con sorna.

Mirias desde un pedestal con sonrisa complacida, como se mete en el barro a quien considerada enemiga y escupis odio desde vuestra puta mierda de atalaya.

Deleznable, repugnante, execrable está actitud.

La empatía la perdisteis el día que las mujeres os pusimos un límite, y lo rebasais cueste lo que cueste y a quien le cueste.

Esto que estás haciendo está fuera de lugar y es un puto asco de comentario.
6 K 50
DORO.C #39 DORO.C *
#25 Bla bla bla. Que no hubiera montado semejante teatrillo. Sarah tiene la cara de cemento.
0 K 11
oceanon3d #28 oceanon3d
#1 La verdad es la que tengas tu en esa cabezita.
1 K 16
DORO.C #43 DORO.C
#28 No, simplemente basta con ver un par de vídeos :-P
0 K 11
dieter50 #44 dieter50
#1 la verda es q hablas como mi tio el putero. la cosa es q q se metia con mi tia (su mujer= pero luego se iva con las putas mas baratas d los alrrededors. eso fue en los 80

al final en el hospital adivina qien le tubo q cuidar ... cuidar x decir algo mi tia se vengo bien vengada cuando el putero no s podia defender. daba hasta pena la cara de miedo de sus ultimos dias....ten cuidado con la misoginia a qien insultas q no se a de cerca
0 K 6
DORO.C #46 DORO.C
#44 No proyectes en mí tus neuras.
0 K 11
dieter50 #48 dieter50
#46 no no creo q no me as entendido pq no escribo muy bien

decia q hablas como mi tio el putero. no proyecti nada pq yo no hablo como un putero. hablo mal al escribir pero no como un putero.

lo de las neurasa seria lo de la ovsesion tuya con la sara. yo neuras y proyectar poco comparado contigo
0 K 6

menéame