Sarah Santaolalla abandona con ataque de ansiedad el programa de Nacho Abad tras cruzar todos los límites Antonio Naranjo

Antonio Naranjo ha encarado a Sarah Santaolalla afirmando que la denunciada agresión de Vito Quiles es falsa y que todo obedece a un montaje en connivencia con el Gobierno. "Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha interpelado el tertuliano con retranca. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha replicado ella. "No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha proseguido él, queriendo ponerle en evidencia ante la audiencia.