Ekaizer: Marchena consigue con una condena "simbólica", sin penas duras, la dimisión del fiscal general

Como no se ha podido probar que el Álvaro García Ortiz filtró el correo de confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, se condena sin pena de cárcel, con inhabilitación de dos años, pero sigue como fiscal de a pie tras dimitir.
| etiquetas: ekaizer , marchena , fiscal
Mediante un acto de prevaricación.
Ahora que disfruten de esa misma judicatura.
A Pablo Iglesias lo frieron los medios, los políticos, en las redes sociales y en esta web por decir verdades como puños sobre la realidad "democrática" de este país. Y todavía alguno seguirá negando la mayor.
Condenado sobre indicios como mucho.
Y la nota informativa ya fue descartada por un auto del juez Hurtado, el instructor, como susceptible de ser tomada en cuenta… » ver todo el comentario
Aquí tenemos a un presidente que con toda la puta jeta dice… » ver todo el comentario
Y nos hacen llamarlo democracia, donde vete tú a comparar esto, con cualquier democracia con meridianas garantias, aunque lo cierto es que desde la "modélica transición", poco nos está pasando, y esto sólo tiene un camino... y supongo que lo tendría que decir explícitamente, dado el bajo listón intelectual que algunos… » ver todo el comentario
A ver si el PSOE espabila de una vez
Los jueces también son el poder.
Pero ya sabemos de quién depende la fiscalía no.
¿ Tienes alguna otra mierda de pregunta chorra ?
Personalmente me parece sorprendente que todo el mundo, empezando por periodistas opi en de una sentencia que no ha podido ser leída.
En Argentina es el fútbol, aquí es opinar.
Para ello se retorcerá la ley lo que haga falta.
Puedes votar a cualquiera, eso sí, pero como sea molesto para el régimen ese no llegará lejos, detrás del poder económico, la prensa y demás medios de comunicación..., si ha aguantado el machaconeo constante y diario de ataques a todo lo que se menea queda el último recurso, el Poder Judicial y a casita... vayan circulando, amigos.
Pero no, que es inicente, que lo sabe el!
Son gangsters, y encima acusan de conspiración a todos todos los demás.
asusta pensar el modelo de periodista que ha traido el sistema parasitario del PSOE
Así que tú comentario es una sarta de gilipolleces.
Dudar que es lawfare ya dice bastante del intelecto y capacidades si no es por otros intereses más materiales.
Si se ha probado y la condena lo confirma. Si te molesta, aprieta fuerte los puñitos y repite mil veces el relato del psoe. No va a cambiar la realidad
El FGE filtró datos reservados. Ahora ya es un hecho que se puede afirmar sin el cautelar "presuntamente".
Dudar que es lawfare ya dice bastante del intelecto y capacidades si no es por otros intereses más materiales.
Nadie duda que sea lawfare, pero del psoe ¿ Porque otro motivo iba a filtrar esos datos el FGE si no era para usarlo como arma política ?
Este país es un vertedero.
No se quiere que la… » ver todo el comentario
Que vengan todos los fachas a decirme que "quiero destruir españa" por pensar esto, cuando lo cierto es, que quienes están "rompiendo españa" en realidad, son ellos, y sus injerencias en todos los estratos del estado.
A ver si el "librepensamiento" y la "libertad de expresión", va a resultar que sólo es válido, cuando lo ejerce "un español de bien" (que no sé qué puede tener de bien un español así).
Pensar de otro modo, en realidad, sólo denota un insulto a la inteligencia... a parte de un ferviente odio por la integridad de las instituciones.
No lo sabes. Lo que sabemos es lo que ha ocurrido
Los regres estais tan acostumbrados a que sea así que ya nada os sorprende.
Ahora que el PSOE siga apoyando sin fisuras a la UCO y vuelva a regalar puestos en tribunales a jueces de derechas tanto cuando gobierne como cuando no.
La próxima la mujer de Pedro Sánchez
Igual algún día espabilan un poco
En el momento en que se fuera objeto de una acusación ineludible, sería necesario señalar al otro por exactamente el mismo "error" que ha hallado en nuestra manera de proceder. En Política puede observarse cuando trascienden casos de malversación o apropiación indebida hasta la opinión pública, los cuales motivan un cruce de reproches en los que se ensalza que: "pues tú también lo hiciste, e incluso peor que yo".