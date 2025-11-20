edición general
Ekaizer: Marchena consigue con una condena "simbólica", sin penas duras, la dimisión del fiscal general

Como no se ha podido probar que el Álvaro García Ortiz filtró el correo de confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, se condena sin pena de cárcel, con inhabilitación de dos años, pero sigue como fiscal de a pie tras dimitir.

alehopio #2 alehopio
¿ Cómo es que te pueden condenar sin haber demostrado que has sido culpable de unos hechos ?

Mediante un acto de prevaricación.
Harkon #25 Harkon
Marchena hizo exactamente lo mismo con Alberto Rodríguez, en aquel momento el PSOE se puso del lado de la judicatura fascista de este país.

Ahora que disfruten de esa misma judicatura.

A Pablo Iglesias lo frieron los medios, los políticos, en las redes sociales y en esta web por decir verdades como puños sobre la realidad "democrática" de este país. Y todavía alguno seguirá negando la mayor.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
hasta un niño sabe la diferencia entre una dimisión y una inhabilitación, entre irte y que te obliguen a irte, que te echen. Ernesto, no somos idiotas. otra cosa: qué es lo que SÍ se ha podido probar para recibir esta condena? porque el correo filtrado por el fiscal no se ha probado
fluty84 #13 fluty84
#11 habrá que leer la condena, de momento no veo una sola prueba que lo pruebe.
Condenado sobre indicios como mucho.
Quel #15 Quel
#13 Si. Estoy de acuerdo con eso. Habrá que ver los pormenores de la condena. Hasta entonces, aquí solo estamos de opinólogos freelance.
JanSmite #29 JanSmite *
#11 Ahi van a tener un problema gordo, gordo… El único momento en el que el FGE filtró datos de Glez. Amador es en la nota informativa, no se ha podido demostrar que el FGE filtrara datos a la prensa antes de eso (además de que los periodistas que han declarado han dicho que tenían la información de otra fuente e incluso antes de que el FGE tuviera esa información).

Y la nota informativa ya fue descartada por un auto del juez Hurtado, el instructor, como susceptible de ser tomada en cuenta…   » ver todo el comentario
#26 Samaritan
La prisa que se han dado en procesar al Fiscal General. Cuando les interesa, la justicia es rapidísima, para otras cosas se toma su tiempo, véase el caso Pujol.
Maelstrom #5 Maelstrom
Si el Supremo condena al fiscal general, se prueba que los jueces son conservadores y corruptos, y por tanto hay que intervenir el poder judicial; luego el PSOE tiene razón. Si lo absuelve, se prueba que hubo una difamación conservadora, y que el PSOE tiene razón. Hiciese lo que hiciese el Supremo, Sánchez ya había decidido de antemano la interpretación correcta del caso, bajo la premisa de autoridad de que «él sabe que es inocente».

Aquí tenemos a un presidente que con toda la puta jeta dice…   » ver todo el comentario
Edheo #10 Edheo
#8 Estoy totalmente contigo... está claro que "determinados poderes" sólo aceptarán el resultado de las elecciones, si los escogen a ellos... y punto pelota.

Y nos hacen llamarlo democracia, donde vete tú a comparar esto, con cualquier democracia con meridianas garantias, aunque lo cierto es que desde la "modélica transición", poco nos está pasando, y esto sólo tiene un camino... y supongo que lo tendría que decir explícitamente, dado el bajo listón intelectual que algunos…   » ver todo el comentario
sadcruel #12 sadcruel
#5 Respetuosamente, te comento: la instrucción previa al juicio ha sido un esperpento (irregularidades, indefensión, juzgar solo al fiscal con cientos que podían haber filtrado, etc.). Con la absolución, aunque las intenciones espureas del juez de instrucción quedan claras, los jueces conservadores se hubieran podido justificar (o tapar un poco las vergüenzas). Con la condena, con tantísimos testigos dejándolo meridianamente claro, se demuestra sin duda la parcialidad del Tribunal Supremo.
#17 muerola
#5 la prensa fiscaliza a quien le da la gana a la prensa, no veo yo a la prensa de derechas , que es la gran mayoría, fiscalizar nada a Ayuso.
A ver si el PSOE espabila de una vez
Penetrator #20 Penetrator
#5 Y la prensa fiscalizando a los jueces y no al poder.

Los jueces también son el poder.
elsnons #28 elsnons
Ortiz queda inhabilitado para FGE y seguirá de fiscal raso salvo que quiera su sucesor porque un inhabilitado lo es para todo según el propio reglamento de régimen jerárquico de la fiscalía.

Pero ya sabemos de quién depende la fiscalía no.
#18 muerola
#11 la condena no confirma nada y no va a cambiar la realidad , seguramente pasará como con Otegi y el tribunal europeo de derechos humanos les dará una colleja dentro de 5 años
Quel #19 Quel
#18 Ok... :roll:
Drebian #31 Drebian
#11 ¿Cómo se filtra algo que ya está filtrado? Voy a filtrar el trailer del GTA III, a ver si me hago rico
Quel #32 Quel
#31 Mandando a alguien que no deberías informació reservada.
¿ Tienes alguna otra mierda de pregunta chorra ?
eldarel #30 eldarel
#11 Humm, no. Mientras la sentencia no adquiera firmeza no se debería afirmar nada sobre ella.

Personalmente me parece sorprendente que todo el mundo, empezando por periodistas opi en de una sentencia que no ha podido ser leída.
Quel #33 Quel
#30 Opinar es el deporte nacional de este país. :-D
En Argentina es el fútbol, aquí es opinar.
#23 Samaritan
Seguro que los socialistas pensaban: No serán capaces. Pues lo han sido.
#22 Yqsyo
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
#27 dobladordeesquinas
Esto no va en absoluto de Justicia. Aquí hay un interés en que caiga el gobierno y en eso están.
Para ello se retorcerá la ley lo que haga falta.

Puedes votar a cualquiera, eso sí, pero como sea molesto para el régimen ese no llegará lejos, detrás del poder económico, la prensa y demás medios de comunicación..., si ha aguantado el machaconeo constante y diario de ataques a todo lo que se menea queda el último recurso, el Poder Judicial y a casita... vayan circulando, amigos.
#6 numantino
Sigo sin entender cómo periodistas de la talla y prestigio de Ernesto no han puesto ni por un segundo en duda la culpabilidad del FGE, y eso, que ni el mismo hasta defendido ser inocente! Ni los miembros del PSOE, ni la misma fontanera!

Pero no, que es inicente, que lo sabe el!

Son gangsters, y encima acusan de conspiración a todos todos los demás.

asusta pensar el modelo de periodista que ha traido el sistema parasitario del PSOE
hormiga_cartonera #8 hormiga_cartonera *
#6 no digas gilipolleces anda. Lo que no se ha podido demostrar es que sea culpable. Que es como funciona un sistema garantista, por cierto.

Así que tú comentario es una sarta de gilipolleces.

Dudar que es lawfare ya dice bastante del intelecto y capacidades si no es por otros intereses más materiales.
Quel #11 Quel *
#8 Lo que no se ha podido demostrar es que sea culpable.

Si se ha probado y la condena lo confirma. Si te molesta, aprieta fuerte los puñitos y repite mil veces el relato del psoe. No va a cambiar la realidad

El FGE filtró datos reservados. Ahora ya es un hecho que se puede afirmar sin el cautelar "presuntamente".

Dudar que es lawfare ya dice bastante del intelecto y capacidades si no es por otros intereses más materiales.

Nadie duda que sea lawfare, pero del psoe ¿ Porque otro motivo iba a filtrar esos datos el FGE si no era para usarlo como arma política ?
Natxelas_IV #3 Natxelas_IV
Lo que más asco me produce todo esto, es que los que se quejan de esta sentencia, estarían felices si la justicia estuviese corrupta, pero a su favor.
Este país es un vertedero.
ruper79 #4 ruper79 *
#3 No, creo que no es así. La gente que se queja de esta sentencia lo hace xq cree que es injusta. Que los jueces no han sido imparciales (por varios motivos, testigos que han dicho que el fiscal no les ha filtrado nada y la fuente era otra... y un testigo no puede mentir, si creen que mienten, que les sancionen... xq se ha visto que el informe de la UCO era un despropósito, que Miguel Angel Rodriguez se inventó el bulo de que el fiscal general lo había filtrado...).

No se quiere que la…   » ver todo el comentario
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 Es su manera de justificar su defensa de este despropósito.
1 K 25
Edheo #9 Edheo
#4 Bueno, yo si creo que la justicia está corrupta... y esta sentencia, es un buen ejemplo.
Que vengan todos los fachas a decirme que "quiero destruir españa" por pensar esto, cuando lo cierto es, que quienes están "rompiendo españa" en realidad, son ellos, y sus injerencias en todos los estratos del estado.
A ver si el "librepensamiento" y la "libertad de expresión", va a resultar que sólo es válido, cuando lo ejerce "un español de bien" (que no sé qué puede tener de bien un español así).
Pensar de otro modo, en realidad, sólo denota un insulto a la inteligencia... a parte de un ferviente odio por la integridad de las instituciones.
tommyx #14 tommyx
#3 tirita antes de la herida.
No lo sabes. Lo que sabemos es lo que ha ocurrido
#16 muerola
#3 puede ser debido a que después de 90 años de justicia escorada siempre para el mismo lado , alguna vez toque lo contrario.
Los regres estais tan acostumbrados a que sea así que ya nada os sorprende.
Ahora que el PSOE siga apoyando sin fisuras a la UCO y vuelva a regalar puestos en tribunales a jueces de derechas tanto cuando gobierne como cuando no.
La próxima la mujer de Pedro Sánchez
Igual algún día espabilan un poco
Pyrefox #21 Pyrefox
#3 de Goebels primo, Principio de la transposición:

En el momento en que se fuera objeto de una acusación ineludible, sería necesario señalar al otro por exactamente el mismo "error" que ha hallado en nuestra manera de proceder. En Política puede observarse cuando trascienden casos de malversación o apropiación indebida hasta la opinión pública, los cuales motivan un cruce de reproches en los que se ensalza que: "pues tú también lo hiciste, e incluso peor que yo".
fjcm_xx #24 fjcm_xx *
#3 Vamos a ver, te está diciendo que había dos vías para condenar al FG: la nota de prensa y el correíto. La nota de prensa no era delictiva porque no vulneraba derechos pues entonces vamos a por el correo electrónico, que tampoco se ha demostrado que lo haya filtrado él. Aún así sale condenado. Te parecerá muy normal lo que le dijo el presidente del tribunal al periodista cuando le dijo que el fiscal no había sido quien le filtró el correo: no nos amenace. Aquí lo que es un vertedero es el Tribunal Supremo.
