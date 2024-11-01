edición general
El marcapasos cerebral que devolvió la alegría a un hombre tras décadas de depresión

Durante más de treinta años, un hombre vivió atrapado en una depresión impenetrable a cualquier tratamiento. Ni fármacos, ni psicoterapias, ni electroshock. Gracias a un dispositivo único en su tipo, la ciencia médica ha conseguido lo que parecía imposible: devolverle la experiencia de la alegría y la calma interior. El dispositivo emula la lógica de un marcapasos cardiaco, pero en lugar de regular latidos, dirige pulsos eléctricos a redes neuronales vinculadas a la depresión. Su singularidad radica en la personalización: antes de la cirugía...

2 comentarios
El argumento de la novela "el hombre terminal" de Michael Crichton
Así si no le pagan las horas extras o le atracan por la calle, ya no hay razón para deprimirse, siempre feliz pase lo que le pase.Se acabo lo de llorar en los entierros.
