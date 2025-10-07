Marc Giró da una magistral lección de economía para empresarios... y encuentra las motosierras entrando en RTVE  

Marc Giró, conductor del Late Xou, regresó por todo lo alto con un nuevo programa donde no quiso perder la oportunidad de dar una magistral lección de economía a los empresarios españoles. "Estoy muy sorprendido de la sistemática resistencia de mis colegas de la patronal a la reducción de la jornada laboral y al aumento de salarios. Y es por eso por lo que hoy he decidido hacerles a mis comadres empresarios un curso de economía exprés para patrones despistados... ¡en cinco puntos!", comenzaba explicando. Punto 1: "Hazlo por ti"...