Marc Giró da una magistral lección de economía para empresarios... y encuentra las motosierras entrando en RTVE

Marc Giró, conductor del Late Xou, regresó por todo lo alto con un nuevo programa donde no quiso perder la oportunidad de dar una magistral lección de economía a los empresarios españoles. "Estoy muy sorprendido de la sistemática resistencia de mis colegas de la patronal a la reducción de la jornada laboral y al aumento de salarios. Y es por eso por lo que hoy he decidido hacerles a mis comadres empresarios un curso de economía exprés para patrones despistados... ¡en cinco puntos!", comenzaba explicando. Punto 1: "Hazlo por ti"...

#3 Murciegalo
Un crack.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
La de ayer me pareció que fue la entrada mas floja de esta temporada.
#1 vGeeSiz
magistral lección de no tener gracia ni idea de lo que habla, ahí si, masterclass
Thony #8 Thony
Lo explicará con humor, imágenes, ejemplos y con toda la claridad que puede; todo y así, el trabajador necio que sigue votando a la derecha no lo entenderá y se fijará en el dedo en lugar de lo que señala.
Glidingdemon #7 Glidingdemon
Lo raro sería que a los más fachas de todos los fachas de meneame le gustase ningún cómico de tve, donde este Arévalo o Bertín Osborne, no se puede poner a nadie, hasta hace dos días si, torrente, ya con su cartel de NOX ha perdido mucho. xD xD xD xD xD. No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguate, seguid con el hemoal y tarzan de maceta de antonia3 y sus hormigas.
lobotomico2 #5 lobotomico2
Meneame, la sucursal online de TVE.

Pero porque TVE es neutral e imparcial. Como Meneame.
yende #9 yende
#5 Correcto, puede ser de las televisiones más imparciales que existen a nivel nacional.
txusmah #4 txusmah
Yo cuando veía a Marc Giró me parecía la caricatura de lo que seria un humorista a sueldo del gobierno, sin gracia y con pinta de que está es la Última oportunidad de no vivir bajo un puente. Realmente pensé que era broma, que en realidad debía ser algún tipo de bufón de Vox que se reía de los de izquierdas haciendo las patochadas más ridículas y sin gracia posibles.

La verdad, por mi sanidad mental, lo sigo pensando
Papeo #6 Papeo
#4 Será salud...
