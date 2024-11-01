Mapa: Estados de EE.UU por tasa de prescripción de opiáceos [ENG]  

Los estados del Sur tienen la mayor tasa de prescripción de opiáceos por 100 personas, incluyendo Arkansas (71,5), Alabama (71,4), Misisipi (63,1), y Luisiana (62,7). Los estados con menor tasa de opiáceos están muy repartidos geográficamente: Hawaii (22,6), California (23,8), New Jersey (26,3), y Nueva York (26,3). Los estados sureños tienen mayores tasas de pobreza, que tiene una fuerte correlación con prescripción y abuso de opiáceos.