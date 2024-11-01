edición general
Mapa: Estados de EE.UU por tasa de prescripción de opiáceos [ENG]

Los estados del Sur tienen la mayor tasa de prescripción de opiáceos por 100 personas, incluyendo Arkansas (71,5), Alabama (71,4), Misisipi (63,1), y Luisiana (62,7). Los estados con menor tasa de opiáceos están muy repartidos geográficamente: Hawaii (22,6), California (23,8), New Jersey (26,3), y Nueva York (26,3). Los estados sureños tienen mayores tasas de pobreza, que tiene una fuerte correlación con prescripción y abuso de opiáceos.

| etiquetas: ee.uu , opiáceos , mapa , visual capitalist
6 comentarios
Trifasico #2 Trifasico *
Trump, que esta muy preocupado por el tema de la droga entre sus ciudadanos, sale ya mismo a bombardear clinicas que emiten prescripciones a opiaceos con ligereza, como hace en la costa del Caribe :roll:
themarquesito #1 themarquesito
Hay estados donde prescriben opiáceos con mucha alegría, pero al final en EE.UU, como decía creo que @Eibi6, todos los mapas son el mismo mapa
Eibi6 #4 Eibi6
#1 la frase se la vi a Senserrich, no se si en Fourfreedoms o en el libro, y me suen que tampoco es de él propiamente que incluso en algún momento cita a la persona que la dijo por primera vez
themarquesito #6 themarquesito
#4 Efectivamente, él mencionaba el concepto
www.4freedoms.es/p/la-gran-divergencia-889
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Me gustaría ver la relación entre el voto de los estados y esta tasa de prescripción de opiaceos por 100 personas.

Igual con eso, empiezo a entender por qué ha ganado Trump.
#5 k3ym4n
Las conclusiones que expone la página son de risa , solo lee los datos . Menuda basura de conclusión. Podría indicar alguna relaciones o motivos .
