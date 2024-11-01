Maldonado 65, el mayor accidente laboral de España donde murieron 102 obreros y cuyas causas quiso ocultar el franquismo

El colapso de este edificio en Madrid el 14 de enero de 1944 puso de manifiesto la deficiente forma de construir de la época. La dictadura trató de controlar el relato para evidenciar la acción del Estado protector sin que se hablara de las razones del derrumbe ni se vieran muchas imágenes del desastre.
| etiquetas: accidentes laborales , seguridad , trabajo , franquismo , maldonado 65
Pero era una época placida.
¡Ah, no! Que ETA aún no existía y Venezuela era un país amigo...
Pues la culpa fijo que era de alguien cuyo apellido era Sánchez
El régimen arropaba a los empresaurios afines al movimiento e incluso les facilitaba mano de obra de los inocentes condenados por la dictadura.