Maldonado 65, el mayor accidente laboral de España donde murieron 102 obreros y cuyas causas quiso ocultar el franquismo

Maldonado 65, el mayor accidente laboral de España donde murieron 102 obreros y cuyas causas quiso ocultar el franquismo

El colapso de este edificio en Madrid el 14 de enero de 1944 puso de manifiesto la deficiente forma de construir de la época. La dictadura trató de controlar el relato para evidenciar la acción del Estado protector sin que se hablara de las razones del derrumbe ni se vieran muchas imágenes del desastre.

| etiquetas: accidentes laborales , seguridad , trabajo , franquismo , maldonado 65
#2 uvi
Vaya si el franquismo actúa exactamente igual que el PP, ante una desgracia lo importante es el relato y esconder información.

Pero era una época placida.
Thornton #3 Thornton *
#2 Sí, se iban a morir igual y la culpa era de ETA y Venezuela...

¡Ah, no! Que ETA aún no existía y Venezuela era un país amigo...

Pues la culpa fijo que era de alguien cuyo apellido era Sánchez :troll:
#5 laruladelnorte
El nombre de la empresa propietaria de la obra de la calle Maldonado sale en el listado del párrafo anterior. El dueño del solar era el empresario e ingeniero José Entrecanales Ibarra, que en 1931 había fundado junto al sevillano Manuel Távora la constructora Entrecanales y Távora, que con el tiempo se convertiría en Acciona

El régimen arropaba a los empresaurios afines al movimiento e incluso les facilitaba mano de obra de los inocentes condenados por la dictadura.
#1 HangTheRich
El empresario es el que arriesga!!!
#4 pirat
La clave es la comunicación...
