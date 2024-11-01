edición general
Madrid inaugurará Madrilucía, su propia feria de Sevilla, que durará 1 mes

El proyecto tiene raíces profundas: nació hace casi 40 años, impulsado por personas que echa ban de menos la Feria de Sevilla en Madrid. Aquella primera Madrilucía se celebró durante nueve años consecutivos, hasta que el promotor vendió la iniciativa. Ahora, el espíritu original regresa con una nueva dirección que ha sabido modernizar el concepto sin perder la esencia.

21 comentarios
kodiak
Las mejores ferias de Sevilla, las de Madrid...
6
founds
#1 lo dudo, hasta los Vascos tienen mucho mas arte que estos :troll:
1
kumo
#16 Muchos de los que van al Rocio o a la Feria son de peñas que pagan casas allí anualmente. No todo el mundo tiene (o tenía hace 40 años) esa posibilidad. Tampoco la de cogerte vacaciones cuando te salga del nuflo.


#14 Los tablaos más importantes fuera de Andalucía están en Madrid...
0
mecheroconluz
#1 Teniendo en cuenta que la feria de Sevilla es un evento elitista, cualquier cosa es mejor.
1
ContinuumST
Esto... este... esto... :palm: :shit:
4
Anfiarao
jajajjajaj

ay qué complejo tienen los peperos madrileños
1
Leclercia_adecarboxylata
#8 Gracias, lo dejo de momento por los comentarios xD
0
Horkid
No tienen dinero para sanidad publica, para residencias, para bomberos,... porque lo emplean en circo: ahora Madrilucia, hace unos meses la fiesta de la Hispanidad que costo 1 millon, ....
0
ronko
¡Con casinos!, ¡y furcias!
1
calde
Y si los echamos al mar y convertimos Madrid en un lago? Sería mucho más limpio, y ellos conseguirían si añorada independencia de los provincianos españoles.
0
founds
#6 yo siempre lo he dicho, madrid debería ser el pantano mas grande del país y al estar en el centro distribuir agua a las regiones que hagan falta :troll:
1
Dene
Ansioso estoy esperando los encierros de San Fermisidro
Y la tamborrada de San Sebastián .. de los Reyes
0
Bapho
Lo echaban de menos pero no tanto como para ir
0
vGeeSiz
de primera mano digo, que no hay bolsillo que soporte una feria de 1 mes
0
username
Mesetarian style.

Si has ido alguna vez a la feria sabes que si está bien hecha, si la haces de un mes, te cargas a la población local..... literalmente
0
pedrobotero
A ver para cuando a festa do marisco de O Grovdrid
0
Seat127
Allí estuve yo siendo un crío de 12-13 años en un ade las primeras ediciones (si no la primera). La carpa donde se hizo estaba dentro de la plaza de toros de Las Ventas y recuerdo que cantaron los Cantores de Hispalis y no les conocía aún más que los 4 gatos que estaban aprendiendo a bailar sevillanas en aquella época.
0
CharlesBrowson
Con ese arte...pues como no cambien el agua de madrit por rebujito...
0
josde
La mejor bailaora andaluza, Ayuso y su feria de Madrix. :-D
0

