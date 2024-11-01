Madrid inaugurará Madrilucía, su propia feria de Sevilla, que durará 1 mes

El proyecto tiene raíces profundas: nació hace casi 40 años, impulsado por personas que echa ban de menos la Feria de Sevilla en Madrid. Aquella primera Madrilucía se celebró durante nueve años consecutivos, hasta que el promotor vendió la iniciativa. Ahora, el espíritu original regresa con una nueva dirección que ha sabido modernizar el concepto sin perder la esencia.
#14 Los tablaos más importantes fuera de Andalucía están en Madrid...
ay qué complejo tienen los peperos madrileños
Y la tamborrada de San Sebastián .. de los Reyes
es.wikipedia.org/wiki/Encierros_de_San_Sebastián_de_los_Reyes
Si has ido alguna vez a la feria sabes que si está bien hecha, si la haces de un mes, te cargas a la población local..... literalmente