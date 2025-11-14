·
Madrid, elegida una de las cinco mejores ciudades del mundo
Madrid ha sido reconocida como una de las cinco ciudades más destacadas del planeta en la edición 2026 del informe World's Best Cities.
#1
Urasandi
*
Me encanta el olor a premio pagado por la mañana:
www.worldsbestcities.com/rankings/worlds-best-cities/
Su "
metodología
":
www.worldsbestcities.com/methodology-worlds/
Nota final: Madrid no es una ciudad, es una villa.
12
K
150
#5
Justiciero_Solitario
*
#1
De su metodología que parte no te parece correcta? Que pruebas de soborno tienes? Cómo español, serías más feliz si estuviera entre las peores?
2
K
32
#12
Urasandi
#5
1 Todo
2 El olor
3 Me la pela
1
K
23
#13
Justiciero_Solitario
#12
Aclarado.
0
K
10
#18
alcama
#12
4 Bilis
0
K
8
#29
Urasandi
#18
Lo acepto, viniendo de un experto como tu...
0
K
11
#14
Barriales
#5
tu eres el soborno.
Tus opiniones, son el soborno.
0
K
8
#28
Urasandi
#14
Dímelo por tiktok, que es lo que puntúa para ser una ciudad chachi, según la cuadrilla que saca ese listado.
0
K
11
#25
josete15
#5
esto es como los premios a los vinos. Al final pagas y tienes un premio. Siempre hay certámenes chusqueros con 8000 categorías, pagas, y te llevas tú medalla de oro al mejor crianza del año madurado en barrica de almendro de Albacete.
1
K
20
#6
JuanCarVen
#1
Es un Juan Palomo en toda regla, págame y te daré buena publicidad. Para llenar el ego de políticos y vaciar los bolsillos de los ciudadanos.
8
K
93
#17
okeil
#1
El enlace habla de un bosque metropolitano que habrá en Madrid en un futuro indeterminado y del Madrid nuevo norte. Si es por eso, en fin, más bien parece que se trata de vender pisos. No obstante, Madrid está a la altura de Londres, Paris etc. por las mismas razones que hacen de esas ciudades las mejores, principalmente la historia y la cultura, no la modernidad, en absoluto.
0
K
10
#24
themarquesito
#1
Demográficamente es una ciudad, aunque formalmente sea una villa. Es como decir que Frías no es un pueblo sino una ciudad porque tiene tal título concedido en 1435 aunque tenga sólo unos 200 habitantes.
2
K
38
#39
eldarel
#24
no sé a qué espera el Rey para concederle el título.
Debe ser de las pocas capitales que carecen de ella, ¿no?
0
K
10
#2
ExLibris
¿La mejor ciudad de pago? Madrid!
3
K
40
#4
Dragstat
#2
Leyendo el artículo se ve claramente que no se refiere a un ranking de mejores ciudad para vivir, sino para turistear, ser nómada digital que es una evolución de hacer turismo e invertir. Vamos es un ranking basado en el ocio y hacer dinero. Se resume en esto:
"Resonance atribuye este avance al proceso de transformación urbana que está experimentando Madrid y a su creciente capacidad para atraer inversión, talento internacional y visitantes."
3
K
45
#7
Justiciero_Solitario
#4
Existe otro ranking de mejores ciudades del mundo para vivir y hay varias españolas como Alicante o Málaga.
1
K
24
#31
Andreham
#7
Lo cual demuestra aún más como son ranking comprados.
Imagina que Alicante sea una de las mejores ciudades para vivir lol
1
K
18
#37
Justiciero_Solitario
*
#31
Alicante no sé si es una de las mejores ciudades del mundo para vivir o no pero tiene una combinación de características que la dan una excelente calidad de vida. Es una ciudad media con un clima envidiable, un coste de vida muchísimo menor que el de la agrandes ciudades, una ciudad segura con índices de criminalidad bajos, buenas playas, ambiente internacional con muchísima población extranjera, muy bien conectada, con un gran aeropuerto internacional y conexión con AVE.
No es perfecta pero es una ciudad con una gran calidad de vida, de ahí el enorme crecimiento que está experimentando.
0
K
10
#20
Antipalancas21
#2
Y con el mejor aire para respirara Madrid.
0
K
20
#3
Justiciero_Solitario
*
Para cualquier país del mundo sería un orgullo que su capital esté entre las mejores del mundo... En España lo de siempre... Poniendo pegas solo por cuestiones ideológicas.
4
K
28
#11
JuanCarVen
#3
Que aparace Barcelona como la 3ª en transporte público, el informe es una pura broma.
0
K
14
#22
alcama
#3
Llámalo envidia.
0
K
8
#9
Suleiman
Más de unonsencree que es para estar orgulloso, y es lo contrario. Un órdago para que mas expats y venezolanos ricos vengan, a costa de los locales.
1
K
20
#10
Justiciero_Solitario
#9
Ricos y pobres.
0
K
10
#15
alkalin
#10
Los pobres van a dedicarse a lo que los españoles no quieren.
Los ricos van a subir el precio de la compra/alquiler, copar los trabajos bien pagados, etc..
0
K
7
#16
Justiciero_Solitario
*
#15
Los pobres también tienen que vivir en algún sitio, si vienen cientos de miles de inmigrantes nuevos cada trimestre (como ha ocurrido en este último) pero no sé construye la vivienda necesaria para absorever esa nueva demanda, el precio se dispara.
Di al 25% de jóvenes en paro que trabajo no queremos los Españoles, a ver si alguno se anima.
0
K
10
#23
alkalin
#16
Los pobres viven en habitaciones.
Tu competidor quizá no es un rico, pero menos un pobre. Pero a donde aspiras es más a donde está el rico, por tanto tu competencia es sobre una clase media tirando a rica
0
K
7
#30
Justiciero_Solitario
*
#23
Y los ricos viven en el barrio salamanca o en urbanizaciones de lujo del extrarradio. La verdadera demanda que afecta al obrero es la de Vallecas o Villaverde donde se está disparando debido a la inmigración (de pobres) pero no se está construyendo nueva vivienda asequible. Hoy una habitación en Madrid ne un barrio humilde puede rondar los 500€ existe esa burbuja del alquiler de habitaciónes de la que hablas.
Te garantizo que el hecho de que un grupo venezolano compré un edificio en Serrano a ti como obrerete no te va a afectar.
0
K
10
#32
Andreham
#16
¿Cientos de miles en un trimestre? ¡Millones! ¡Trillones! Todos quieren venir a Españita, y violarla, y robar relojes, y vivir de las paguitas.
0
K
8
#36
Justiciero_Solitario
#32
105.488 en el último trimestre, exactamente según datos del INE.
0
K
10
#40
Cantro
"Analiza la percepción global..."
Es decir, lo que le suena a la gente. No está basado en nada objetivo, ni en nada medible, ni en nada de nada más
Por ejemplo, Tallin en Estonia es una ciudad preciosa, con un casco urbano que es patrimonio de la humanidad, y magnífica para vivir. Pero no le suena ni al tato y por tanto ni aparece en el ranking
Después ves que los Ángeles está en una posición mucho más alta que, por ejemplo, Zurich, que es una de las ciudades con más calidad de vida del mundo, y ya te das cuenta de que este ranking no tiene más validez que la que quiera dársele
En cristiano, que servirá para que algunos se hagan pajillas y al resto no le importará un carajo
0
K
10
#33
uyquefrio
Si eres rentista claro que sí.
0
K
10
#35
Justiciero_Solitario
#34
Y las hay, por eso el turismo en Madrid está creciendo de manera espectacular. Pero en vacaciones llámanos locos, referimos coger un AVE e irnos a la playa o irnos a Barajas uno de los principales aeropuertos de Europa e ir a conocer otro país incluso mucha gente que es de fuera coger el coche e ir al pueblo a ver a su familia. Ahora resulta que los madrileños en vacaciones nos tenemos que quedar en Madrid, manda cojones.
0
K
10
#38
hermano_soul
Ha sido pura casualidad, pero dos noticias juntas se entienden mejor
0
K
9
#8
Oliram
Y del sistema solar.
Y de la galaxia.
Y del universo universal.
0
K
7
#27
encurtido
De ese top10, sólo Berlín y Madrid me parecen interesantes para vivir, me refiero en cuanto a tener una familia, etc., no hacer turismo.
Vamos que es un top10 con más googleos referencias en instagram o algo así.
0
K
7
#19
Olepoint
¿ Y si está entre las 5 mejores ciudades del mundo, por qué los madrileños salen escopetados en vacaciones de ella ?
0
K
7
#21
Justiciero_Solitario
#19
Por qué en vacaciones hacer turismo en Vallecas no es nuestra primera opción. Llámanos raritos.
0
K
10
#34
Andreham
#21
¿Y por qué? Si es de las mejores ciudades del mundo, digo yo que habrá miles de cosas para hacer.
0
K
8
#26
alcama
*
#19
¿Y si sus vuestros pueblos son tan guays, por qué venís en Navidad a ver las luces, cual polillas, y a esperar 5 horas de cola para comprar un décimo de lotería que se vende por internet?
Eso sin contar que no hay paleto que no haya ido a ver El rey León
0
K
8
Ver toda la conversación (
40
comentarios)
