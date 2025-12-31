Macro-rave ilegal en Albacete: más de una decena de guardias civiles heridos tras un dispositivo «desastroso»

Dos asociaciones profesionales de la Guardia Civil —AUGC y AEGC— denuncian “caos operativo”, falta de previsión y ausencia de detenciones tras los incidentes ocurridos durante una macro-fiesta ilegal en el entorno del embalse del Cenajo. También reclaman responsabilidades y más medios, además del reconocimiento de los agentes como autoridad y profesión de riesgo.