Macro-rave ilegal en Albacete: más de una decena de guardias civiles heridos tras un dispositivo «desastroso»

Dos asociaciones profesionales de la Guardia Civil —AUGC y AEGC— denuncian “caos operativo”, falta de previsión y ausencia de detenciones tras los incidentes ocurridos durante una macro-fiesta ilegal en el entorno del embalse del Cenajo. También reclaman responsabilidades y más medios, además del reconocimiento de los agentes como autoridad y profesión de riesgo.
No se jubilan ya antes precisamente por eso? Aunque sean personal de oficina…
Digo que ya tienen ventajas por ser supuestamente una profesional de riesgo (aunque se matan mas albañiles en las obras, pero dejemos ese tema a parte)
¡Qué vas a una Rave! Como no te muerda un perro o te "empaches" a keta o similar el riesgo es ridículo.
En un país serio, habría detenidos que pagarían bien cara su actitud, y al próximo año elegirían un destino lejos de ese país. Probablemente les pasó en varios hasta que encontraron uno en el que había barra libre.