Macro-rave ilegal en Albacete: más de una decena de guardias civiles heridos tras un dispositivo «desastroso»

Dos asociaciones profesionales de la Guardia Civil —AUGC y AEGC— denuncian “caos operativo”, falta de previsión y ausencia de detenciones tras los incidentes ocurridos durante una macro-fiesta ilegal en el entorno del embalse del Cenajo. También reclaman responsabilidades y más medios, además del reconocimiento de los agentes como autoridad y profesión de riesgo.

taSanás #2 taSanás
“ además del reconocimiento de los agentes como autoridad y profesión de riesgo.”

No se jubilan ya antes precisamente por eso? Aunque sean personal de oficina…
Tx4 #5 Tx4 *
#2 "A ello se sumó que uno de los pelotones iniciaba permisos de Navidad a las 00:00 horas, abandonando el servicio y dejando a los agentes restantes en clara inferioridad numérica."

:hug:
taSanás #6 taSanás *
#5 no entiendo qué tiene que ver eso con mi comentario…

Digo que ya tienen ventajas por ser supuestamente una profesional de riesgo (aunque se matan mas albañiles en las obras, pero dejemos ese tema a parte)
Tx4 #8 Tx4
#6 Pues las mismas ganas de jubilarse que de terminar turno y empezar las vacaciones, aunque los compañeros se queden en "peligro"
taSanás #10 taSanás
#8 ah, sí, lo de pedir y no dar suele ser común…
frg #3 frg
profesión de riesgo xD xD

¡Qué vas a una Rave! Como no te muerda un perro o te "empaches" a keta o similar el riesgo es ridículo.
#11 Vindicta
#3 Viendo las pedradas que les metieron a los coches parece que algo de riesgo sí que corrieron.
frg #12 frg
#11 Si, claro, súper riesgo xD
Milmariposas #1 Milmariposas
Sirat manchego...
rogerius #9 rogerius
Se ponen ciegos de solo mirarla. No sé pa que los invitan. xD
#7 Vindicta
"Mientras tanto, lo ocurrido en Hellín reabre un debate recurrente: cómo reforzar la anticipación, el dimensionamiento y la seguridad en intervenciones ante eventos ilegales masivos, especialmente en entornos donde la logística es más compleja y la escalada de tensión puede ser rápida."

En un país serio, habría detenidos que pagarían bien cara su actitud, y al próximo año elegirían un destino lejos de ese país. Probablemente les pasó en varios hasta que encontraron uno en el que había barra libre.
