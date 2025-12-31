VÍDEO | Tensión en un pueblo de Albacete: Guardia Civil y asistentes a una supuesta rave de Nochevieja

La noche de ayer martes no será fácil de olvidar para muchos vecinos de las localidades de Tobarra y algunas limítrofes como Cordovilla, pues centenares de caravanas y furgonetas y vehículos camperizados comenzaron a circular de pronto por sus carreteras, colapsando por momentos dichas vías de tránsito y gasolineras cercanas. El motivo: una macro rave que al parecer han organizado de manera ilegal en la zona de Hellín.