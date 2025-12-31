edición general
VÍDEO | Tensión en un pueblo de Albacete: Guardia Civil y asistentes a una supuesta rave de Nochevieja

VÍDEO | Tensión en un pueblo de Albacete: Guardia Civil y asistentes a una supuesta rave de Nochevieja

La noche de ayer martes no será fácil de olvidar para muchos vecinos de las localidades de Tobarra y algunas limítrofes como Cordovilla, pues centenares de caravanas y furgonetas y vehículos camperizados comenzaron a circular de pronto por sus carreteras, colapsando por momentos dichas vías de tránsito y gasolineras cercanas. El motivo: una macro rave que al parecer han organizado de manera ilegal en la zona de Hellín.

McGorry #2 McGorry
Cada año llega antes la noticia de la rave ilegal e infinita de Nochevieja.
skaworld #7 skaworld
#2 Yo no considero que haya empezado el año, hasta el reportaje de vecina escandalizada porque la juventud se drogra.

Se deberian comer las uvas con ese momento, hasta que no salga la señora indignada porque se estan fumando porros...
sotillo #10 sotillo
#7 Pues lo habitual en cualquier romería
skaworld #12 skaworld
#10 Y lo bonico que seria ver a Ramón García y la Pedroche, vestidos de gala y comentando el telediario con la señora indignada con el guateque de yeyes diciendo "A ver ante todo no ponerse nervisiosos, recordad que antes del chupinazo suena "Hemos hablado con el alcalde y se ha llamado a la guardia civil" pero no es hasta el "Yo creo que van drogados, que pena de juventud" que podemos empezar a comer las uvas hasta que suene el "Yo no se a donde va a parar este país Dios mio, hace falta mano dura"
sotillo #9 sotillo
#2 Con lo fácil que sería poner un Santo o una virgen, convertirlo en romería y se terminan los problemas, a estos jóvenes es que no los entiendo, incluso podrían hacer rifas y tendrán dinero para organizar otra al año que viene
#15 encurtido
#1 Suelen venir de países de centroeuropa, países "ricos" tipo Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos.

#2 Ya es una tradición, como la lotería. Una rave ilegal de una semana te puede caer en tu pueblo.
robustiano #13 robustiano
#5
+¿Estudias o trabajas?
-¿Lo cualo?
+No, que en qué trabajas...
taSanás #4 taSanás
"colapsando por momentos dichas vías de tránsito " --> "dichas" el mayor redflag del que no sabe escribir pero intenta usar lenguaje elevado xD
#5 Leon_Bocanegra
#4 el mayor red flag es "el cual" o "la cual" .
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson *
menudo ganado

edito: la chavala que se escucha esta hablando en ruso¿
plutanasio #3 plutanasio
#1 a mi me suenan a franchutes. podían irse a su puto país a dar por culo.
Apotropeo #8 Apotropeo
#3 entonces, que les vuelquen las caravanas y les tiren la mercancía.
:troll:
Supercinexin #6 Supercinexin
Todo extranjeros europeos. Vienen a pagarnos las pensiones traernos riqueza.

Bendito turismo. Todo beneficios para los españoles.
sotillo #11 sotillo
#6 Si fueran a hoteles y luego de borrachera estaría bien visto, que cosas
Apotropeo #16 Apotropeo
#11 los hoteles tienen balcones, y actúan como tamiz.
Supercinexin #18 Supercinexin
#11 Exacto.
dark_soul #19 dark_soul
Cerca de mi casa hay una dehesa con un caserío (abandonado y en ruinas) donde hacen raves una o dos veces al año. Si te pasas por ahí al día siguiente por la mañana es como una performance de the walking dead entre vacas.
