VÍDEO | Tensión en un pueblo de Albacete: Guardia Civil y asistentes a una supuesta rave de Nochevieja

La noche de ayer martes no será fácil de olvidar para muchos vecinos de las localidades de Tobarra y algunas limítrofes como Cordovilla, pues centenares de caravanas y furgonetas y vehículos camperizados comenzaron a circular de pronto por sus carreteras, colapsando por momentos dichas vías de tránsito y gasolineras cercanas. El motivo: una macro rave que al parecer han organizado de manera ilegal en la zona de Hellín.
| etiquetas: rave , guardia civil , albacete
Se deberian comer las uvas con ese momento, hasta que no salga la señora indignada porque se estan fumando porros...
#2 Ya es una tradición, como la lotería. Una rave ilegal de una semana te puede caer en tu pueblo.
+¿Estudias o trabajas?
-¿Lo cualo?
+No, que en qué trabajas...
edito: la chavala que se escucha esta hablando en ruso¿
pagarnos las pensionestraernos riqueza.
Bendito turismo. Todo beneficios para los españoles.