Los años del hambre

España vivió una larga y dura posguerra. La autarquia fruto del nacionalismo exagerado del régimen de Franco, tuvo efectos devastadores en la economía. Hasta 1952 el país no empezó a recuperar los niveles de vida de 1935. Los resultados de las investigaciones en la historia económica del franquismo son unánimes y coinciden en señalar la profundidad y duración de la depresión que sufrió la economía española durante los años cuarenta. Basta echar un vistazo a la evolución de las macromagnitudes más significativas (producción agraria e industrial,

Los subnormales de 20 o 30 años que andan por ahí llamando taxis hoy en día no han tenido padres, tios o abuelos que les hablen del año 1941
#1 #2 Pues como ahora, que dicen que vienen a arreglar las cosas y no hay más que saqueó, destrucción de lo público y víctimas mortales, eso sí y como entonces curas, toros y desfiles de banderas y militares
Venga, ánimo, que está muy parado el tema Franco.
Mi padre me contaba como, en su pueblo raro el día que no moría alguien de hambre/enfermedad, me hablaba de los vientres hinchados tal cual vemos en las fotos de África, pero con la piel blanca....
