López cree que el "mayor enemigo" en las elecciones es la abstención y llama a movilizarse para que no ganen "los menos"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cree que el "mayor enemigo" en las elecciones es la abstención y ha llamado a movilizar el voto para que no ganen "los menos". "El enemigo no es la derecha o la ultraderecha, el enemigo es la abstención, porque entonces ganan los menos, hay que movilizarse", ha trasladado López en su discurso durante el comité regional socialista.