López cree que el "mayor enemigo" en las elecciones es la abstención y llama a movilizarse para que no ganen "los menos"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cree que el "mayor enemigo" en las elecciones es la abstención y ha llamado a movilizar el voto para que no ganen "los menos". "El enemigo no es la derecha o la ultraderecha, el enemigo es la abstención, porque entonces ganan los menos, hay que movilizarse", ha trasladado López en su discurso durante el comité regional socialista.

#1 DonaldBlake
" el enemigo es la abstención"

Claro que sí, lo que tiene que preguntarse López es por el motivo de dicha abstención. ¿Quién ha desmotivado a toda esa gente que no es de derechas?
#4 lameth
#1 Yo te respondo: las mentiras de la prensa y los influencers. Así como al final se demostró que los rojos no comen niños, así se lo creyó la gente.
¿Creíste que la gente de izquierdas no vota por el PSOE?
#2 HeilHynkel
Ahora es cuando aparecen los infiltrados esos de la derecha clamando por la "abstención activa"
#3 Furiano.46
A ver, si la gente no vota ellos no cobran. Hay que mantener su nivel de vida.
